Thực phẩm số 1 để giảm cân nên có trong tủ nhà bạn

Đậu giúp giảm cân

Có một nhóm thực phẩm đặc biệt mà bạn nên giữ trong chạn, tủ thức ăn của mình mọi lúc để giúp bạn giảm cân.

Chúng có thời hạn sử dụng lâu dài và được khoa học chứng minh là có thể giúp bạn giảm cân. Đó là các loại đậu khô, còn được gọi là đậu.

Đậu là “vũ khí” đốt cháy chất béo đáng ngạc nhiên, thêm chúng vào chế độ ăn uống có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về cân nặng của bạn chỉ trong vòng 6 tuần.

Một phân tích tổng hợp của tất cả các thử nghiệm lâm sàng hiện có về tác dụng của việc ăn kiêng được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy, chỉ cần thêm 3/4 cốc đậu vào chế độ ăn uống của bạn mỗi ngày trong 6 tuần có thể giúp bạn giảm 0,75 pound (1 pound bằng 453 gram).

Mặc dù, nghe có vẻ ít ỏi, nhưng việc giảm cân gần 1 pound mà gần như không phải thay đổi gì về chế độ ăn uống cũng như lối sống của bạn thì cũng… không tệ.

Một nghiên cứu khác xem xét thói quen ăn kiêng của người Mỹ cho thấy những người ăn đậu có chế độ ăn uống lành mạnh hơn.

So với những người không tiêu thụ, những người tiêu thụ đậu có lượng chất xơ và vi chất dinh dưỡng như kali, magiê, sắt và đồng hấp thu cao hơn. Những người ăn đậu cũng có trọng lượng cơ thể thấp hơn và kích thước vòng eo nhỏ hơn so với những người không ăn đậu, theo Eat This, Not That!

Các lợi ích khác của đậu

Ngoài ra, một số lợi ích được khoa học chứng minh của việc ăn đậu bao gồm giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL, hoặc cholesterol "xấu"), tác động có lợi đến các yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh thiếu máu cơ tim và tiểu đường.

Đậu cũng là một trong những nguồn cung cấp chất xơ tốt, được coi là một chất dinh dưỡng đáng quan tâm vì 95% người Mỹ không ăn đủ.

Chất xơ có thể làm giảm cảm giác đói, tăng cường cảm giác no, giảm cholesterol , cân bằng lượng đường trong máu, thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cũng như hỗ trợ giảm cân, theo Eat This, Not That!

Đậu để được lâu, an toàn

Đậu đóng hộp mang lại những lợi ích tương tự như đã nói ở trên, nhưng đậu khô còn rẻ hơn, để được lâu hơn và dễ mua hơn.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đậu khô không cần bảo quản lạnh và an toàn vô thời hạn. Đậu đóng hộp thường có thời hạn sử dụng ngắn hơn từ 2 đến 5 năm.

Nhưng USDA lưu ý rằng nếu đậu đóng hộp ở tình trạng tốt (không có vết lõm, phồng hoặc rỉ) và được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, sạch sẽ thì an toàn vô thời hạn, theo Eat This, Not That!