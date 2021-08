Thường xuyên phải ngồi lâu, hãy bổ sung ngay những chất này

Theo trang Eat This, Not That, nếu thường xuyên phải ngồi lâu, bạn hãy bổ sung những thứ sau vào thực đơn để cải thiện sức khỏe.

Nghệ và hạt tiêu đen

Ngồi không đúng tư thế khiến bạn bị đau cổ và đau lưng. Nghệ có thể hữu ích nhờ khả năng giảm viêm . Thành phần hoạt tính curcumin trong nghệ còn mang lại nhiều tác động tích cực. Uống chiết xuất curcumin với liều lượng 1.500 mg mỗi ngày sẽ giúp giảm đau hiệu quả. Bạn có thể dùng thực phẩm bổ sung chiết xuất từ nghệ và hạt tiêu đen. Tiêu đen giúp cơ thể hấp thụ chất curcumin tốt hơn, giúp giảm những cơn đau nghiêm trọng.

Dầu nhuyễn thể

Ít vận động có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc chứng trầm cảm và lo lắng. Trong khi đó a xít béo omega-3 lại có đặc tính chống trầm cảm và đã được chứng minh là giúp cải thiện các triệu chứng trầm cảm. Vì vậy bạn nên uống dầu nhuyễn thể để bổ sung a xít béo quan trọng này. Dầu nhuyễn thể cung cấp Omega-3 EPA và DHA ở dạng phospholipid tự nhiên, giúp dễ tiêu hóa và loại bỏ chứng ợ hơi tanh mà nhiều người gặp phải khi uống dầu cá.

Lutein và Zeaxanthin

Nếu bạn ngồi nhiều và phải nhìn màn hình máy tính nhiều, mắt sẽ bị ảnh hưởng. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính hoặc TV có thể gây hại cho mắt và có thể dẫn đến thoái hóa điểm vàng nếu bạn không cẩn thận. Các dưỡng chất như lutein và zeaxanthin đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ mắt khỏi các tia có hại, chúng hoạt động giống như "kính râm" cho võng mạc của bạn vậy. Hãy chăm ăn rau cải xoăn, súp lơ, cam, bắp, ớt chuông đỏ… để bổ sung những chất này.

Vitamin C

Theo trang Eat This, Not That, lối sống ít vận động có thể khiến hệ thống miễn dịch hoạt động kém đi. Bên cạnh việc tranh thủ tập thể dục trước hoặc sau giờ làm, bạn hãy tăng cường bổ sung vitamin C để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Vitamin D