Thuyết phục người nhà cho mổ để cứu bệnh nhân 'thập tử nhất sinh'

TS.BS Bùi Minh Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật tim , Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết phình động mạch chủ ngực thường gặp ở người lớn tuổi (60-70 tuổi) có bệnh lý xơ vữa động mạch và tăng huyết áp. Ở độ tuổi trẻ hơn (50-60 tuổi ) có thể gặp do bệnh lý nhiễm trùng (giang mai, nhiễm trùng máu…). Nhưng thời gian gần đây, phình động mạch chủ ngực còn gặp ở độ trẻ hơn (40-50 tuổi), như trong trường hợp bệnh nhân trên. Nguyên nhân có thể do bệnh mô liên kết bẩm sinh. Bệnh nhân may mắn được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời, nếu trễ hơn một khoảng thời gian ngắn nữa có thể sẽ không cứu được bệnh nhân, vì động mạch chủ ngực xuất phát từ tim, là động mạch lớn nhất của cơ thể, sau khi vỡ gây chèn ép tim cấp, thiếu máu tạng (não, gan, thận…) gây tử vong. TS.BS Thành khuyến cáo, đối với người trẻ tuổi, có tăng huyết áp và đau ngực nên đi khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện phình động mạch chủ ngực có thể có, để có phương pháp theo dõi và điều trị kịp thời.