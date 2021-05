Tin tức sức khỏe ngày mai 5.5.2021 có gì?

Ngoài ra, trong tin tức sức khỏe ngày mai 5.5 còn có các bài viết: Uống quá nhiều 'thuốc bổ' này có thể gây ngừng tim; Điều kỳ diệu cho cơ thể sau một tháng bạn ăn gừng...

Người thuộc nhóm máu nào dễ bị bệnh thường gặp nhất?

Một nghiên cứu mới đây cho thấy nhóm máu có liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh thường gặp như sỏi thận, tăng huyết áp do mang thai hoặc một số bệnh bẩm sinh.

Nghiên cứu cho rằng những người có nhóm máu O có nguy cơ bị rối loạn chảy máu cao Shutterstock

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Karolinska ở thành phố Stockholm (Thụy Điển) thực hiện. Nhóm khoa học đã phân tích dữ liệu của 5 triệu người Thụy Điển, theo Eat This, Not That!

Theo đó, những người có nhóm máu A sẽ dễ bị đông máu hơn. Ngược lại, những người có nhóm máu O lại có nguy cơ cao bị các vấn đề về rối loạn chảy máu. Thông tin chi tiết về nghiên cứu này sẽ có trên trang sức khỏe ngày mai.