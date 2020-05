Tin vui bất ngờ cho những người thích uống cà phê

Các nhà nghiên cứu còn nhận thấy, bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính, tiêu thụ cà phê làm giảm nguy cơ tiến triển thành xơ gan, giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân xơ gan và giảm tỷ lệ phát triển ung thư gan.

Ở những bệnh nhân viêm gan C mạn tính, cà phê cải thiện các phản ứng kháng virus. Hơn nữa, bệnh nhân gan nhiễm mỡ tiêu thụ càng nhiều cà phê càng giảm mức độ viêm gan do nhiễm mỡ. Do đó, những bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính, được khuyến khích nên uống cà phê hằng ngày, theo Research Gate.