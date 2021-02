Tin vui cho những người thích uống trà xanh

Bây giờ, nghiên cứu mới chỉ ra rằng đồ uống này cũng có thể là một phần quan trọng để phục hồi sau cơn đau tim và đột quỵ.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Stroke cho thấy những người sống sót sau đột quỵ uống ít nhất 7 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn khoảng 62% so với những người không uống trà xanh.

Theo WebMD, các nhà nghiên cứu cũng thấy kết quả tương tự đối với những người sống sót sau cơn đau tim, giảm nguy cơ tới 53%.

Trà xanh Ảnh: Shutterstock

Nếu bạn là một người sống sót sau cơn đau tim, người chưa sẵn sàng để bắt đầu uống lại 7 tách trà xanh mỗi ngày, nghiên cứu cho thấy rằng một loại đồ uống ấm khác cũng có thể làm giảm nguy cơ tử vong của bạn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ uống một tách cà phê mỗi ngày làm giảm 22% nguy cơ tử vong của những người sống sót sau cơn đau tim, so với những người không thường xuyên uống cà phê, theo Eat This, Not That!

Và trong khi nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ trà xanh và tỷ lệ tử vong ở những người tham gia không có tiền sử đột quỵ hoặc bệnh tim , những người tham gia này đã giảm 14% nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào nếu họ uống một tách cà phê hằng ngày.

Tóm lại, uống nhiều trà xanh mỗi ngày có thể tăng tuổi thọ cho cả những người sống sót sau cơn đau tim và đột quỵ, trong khi nhấm nháp một tách cà phê có thể mang lại những lợi ích kéo dài tuổi thọ cho mọi người.

Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ gần 50.000 người trưởng thành ở Nhật Bản trong độ tuổi 40-79, trong khoảng 20 năm. Những người tham gia thường uống trà xanh không đường, mặc dù cà phê có thể đã được pha với sữa và đường. Các nhà nghiên cứu đã không thể giải thích một cách chắc chắn lý do tại sao trà xanh và cà phê mang lại những lợi ích kéo dài tuổi thọ được thấy trong nghiên cứu. Nghiên cứu thêm là cần thiết để hiểu rõ hơn tại sao những kết quả này xảy ra, theo Eat This, Not That!