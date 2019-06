Top 10 thực phẩm tuyệt vời giúp bạn trẻ trung

Ăn đúng loại thực phẩm có thể giữ cho làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Có một số loại thực phẩm bảo vệ tế bào da khỏi tia cực tím có hại, giúp giữ ẩm cho da và giúp da chống lại tổn thương bởi các gốc tự do có hại.

Sau đây là 10 thực phẩm chống lão hóa mạnh nhất, giúp giữ cho làn da khỏe mạnh và trẻ trung hiệu quả nhất, theo Your News.

1. Quả bơ

Bơ rất tốt cho da vì chúng chứa các chất chống ô xy hóa, vitamin A và vitamin E - vừa chống lại tia UV vừa giữ ẩm cho da. Ngoài ra, chúng có chứa glutathione, một chất chống ô xy hóa mạnh cũng giữ cho làn da khỏe mạnh, cũng như nicotinamide mononucleotide, một hợp chất có tác dụng chống lão hóa.

Bơ cũng chứa đầy chất béo lành mạnh giúp phát triển và duy trì các tế bào khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

2. Quả việt quất

Quả việt quất, một trong những siêu thực phẩm phổ biến nhất, chứa lượng chất chống ô xy hóa cao giúp chống lại các gốc tự do.

Tất cả các loại quả mọng khác, như quả mâm xôi, phúc bồn tử và dâu tây cũng chứa chất chống ô xy hóa.

3. Trà xanh

Uống trà xanh là cách tuyệt vời để giữ ẩm. Trà xanh giữ cho làn da khỏe mạnh vì có chất chống ô xy hóa, vitamin B3 và một dưỡng chất epigallocatechin-3-gallate.

Đây là hợp chất polyphenol có khả năng chống ô xy hóa cực mạnh, gấp nhiều lần vitamin A, C, E, có thể bảo vệ hệ thống miễn dịch của da, làm chậm quá trình lão hóa tế bào và ổn định da nhạy cảm, theo Your News.

4. Xà lách

Xà lách là một loại rau lá xanh chứa lượng kali cao, giữ cho các tế bào da giữ ẩm và săn chắc.

Nó cũng chứa vitamin K chống ô xy hóa, ngăn ngừa đông máu và có thể giúp làm mờ các quầng thâm dưới mắt, sẹo và tĩnh mạch mạng nhện.

5. Cam

Cam rất tốt cho da vì chúng giàu nước, duy trì ẩm độ cho da. Những loại trái cây này cũng rất giàu vitamin C, cần thiết cho cơ thể để sản xuất collagen, một loại protein giữ cho làn da săn chắc và chống lại các dấu hiệu của lão hóa, theo Your News.

Ăn một quả cam vừa có thể cung cấp hơn 100% lượng vitamin C được khuyến nghị hằng ngày.

6. Lựu

Giống như cam, lựu chứa đầy vitamin C. Chúng cũng rất giàu chất chống ô xy hóa chống lại các gốc tự do và thúc đẩy làn da khỏe mạnh.

7. Khoai lang

Khoai lang giữ cho làn da khỏe mạnh vì chúng chứa nhiều vitamin C và beta-carotene, được cơ thể chuyển đổi thành vitamin A và chất chống ô xy hóa.

8. Cà chua

Cà chua cũng chứa nhiều vitamin C. Ngoài ra, cà chua còn giàu lycopene. Dưỡng chất thực vật mạnh mẽ này là một chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời bằng cách chống lại các gốc tự do gây ra bởi tia UV, theo Your News.

Ngoài tác dụng bảo vệ da, lycopene còn thúc đẩy sức khỏe tuần hoàn máu và bảo vệ chống ung thư.

9. Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây mùa hè ngon ngọt, chứa khoảng 92%, giữ ẩm cho da. Tương tự như cà chua, dưa hấu cũng chứa đầy lycopene. Một quả dưa hấu trung bình thậm chí chứa nhiều hơn 40% lycopene so với cà chua sống.

Ăn dưa hấu có thể bảo vệ da khỏi lão hóa, nếp nhăn và thậm chí ung thư da.

10. Cá hồi

Cá hồi là một nguồn a xít béo omega-3 tuyệt vời, có thể giữ ẩm cho da, giảm viêm và chống ung thư.

Bạn cũng có thể giữ cho làn da khỏe mạnh bằng cách cắt giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến, ngũ cốc tinh chế, hạn chế lượng calo, hạn chế tiêu thụ rượu, giảm mức độ căng thẳng, bỏ hút thuốc và ngủ đủ giấc, theo Your News.