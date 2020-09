Top 9 loại thực phẩm đặc biệt cần cho nam giới

Đối với phái mạnh, có những vấn đề riêng mà nam giới phải đương đầu. Ví dụ như rối loạn chức năng đàn ông ở nam giới trẻ tuổi đang gia tăng và tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt ở tuổi già đang khá cao, với cứ 9 người thì có 1 người mắc.

Có những thực phẩm đặc biệt mà quý ông không nên bỏ lỡ, theo Eat This, Not That!

1. Các loại hạt tăng cường ham muốn

Trong nghiên cứu của các nhà khoa học Tây Ban Nha, những người ăn mỗi ngày vài hạt hạnh nhân cho biết họ đạt cực khoái tốt hơn và ham muốn mạnh mẽ hơn.

Nghiên cứu khác cho thấy các loại hạt cải thiện chất lượng tinh trùng, dẫn đến khả năng sinh sản tốt hơn, theo Eat This, Not That!

Ngoài ra, hạnh nhân là nguồn cung cấp magiê tuyệt vời, giúp cải thiện mức hóc môn nam testosterone.

2. Bơ tăng cường ham muốn Bơ là nguồn tuyệt vời của chất béo lành mạnh, kali và vitamin E và kẽm, có tác động tích cực đến ham muốn và khả năng sinh sản của nam giới. Kẽm giúp tăng mức testosterone, còn vitamin E có thể cải thiện chất lượng tinh trùng. 3. Cà chua, dưa hấu làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt Hợp chất chống ô xy hóa lycopene có trong cà chua và dưa hấu đã được chứng minh là bảo vệ nam giới, làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, theo theo Eat This, Not That! 4. Rau bó xôi làm tăng mức hoóc môn nam testosterone Rau bó xôi là nguồn siêu a xít folic - giúp tăng cường lưu lượng máu, đóng vai trò quan trọng trong chức năng tình dục của nam giới, ngăn ngừa rối loạn cương. Thiếu hụt a xít folic dẫn đến chứng rối loạn cương. Một chén rau bó xôi nấu chín chứa 66% nhu cầu a xít folic hằng ngày. Ngoài ra, rau bó xôi còn chứa nhiều magiê, cũng giúp cải thiện và kích thích lưu lượng máu và làm tăng mức testosterone. 5. Vài tách cà phê hằng ngày để “sung” hơn Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày có thể ngăn ngừa rối loạn chức năng cương. Nhờ vào tác dụng của caffeine. Caffeine có thể cải thiện lưu lượng máu bằng cách làm giãn các động mạch và cơ ở khu vực “cậu nhỏ”, dẫn đến cương cứng mạnh mẽ hơn. Các phát hiện gần đây của Đại học Texas (Mỹ) cho thấy nam giới uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày, tương đương 85 đến 170 miligam caffeine, ít bị rối loạn cương hơn 42%, theo Eat This, Not That! 6. Vỏ táo ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt Vỏ táo có chứa hoạt chất a xít ursolic - có thể ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt bằng cách “bỏ đói” các tế bào. Vì vậy, hãy nhớ ăn táo cả vỏ khi biết chắc táo trồng hữu cơ, táo sạch, theo Eat This, Not That! 7. Quả mọng Nho và quả mọng cũng có tác dụng tương tự vỏ táo. Các nghiên cứu cho thấy nam giới ăn nhiều trái cây và rau quả, có khả năng đánh bại ung thư tuyến tiền liệt tốt hơn. 8. Ớt thêm gia vị cho phòng ngủ Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đàn ông ăn cay có mức testosterone cao hơn.

Ớt đã được chứng minh là có lợi cho nam giới trong "chuyện ấy" Ảnh minh họa: Shutterstock

Hợp chất capsaicin trong ớt đã được chứng minh là có lợi cho nam giới trong "chuyện ấy". Ớt giúp giải phóng hoóc môn “hạnh phúc” endorphin, có thể làm tăng ham muốn tình dục

9. Cà rốt giữ cho tinh binh khỏe mạnh

Nghiên cứu cho thấy cà rốt có thể cải thiện khả năng sinh sản của nam giới.

Carotenoid trong cà rốt có thể cải thiện chất lượng và khả năng vận động của tinh binh, theo Eat This, Not That!