TP.HCM thêm kho bảo quản thuốc, nguyên liệu thuốc đạt chuẩn GSP

Được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt và có vị trí giao thông thuận lợi, kho lưu trữ và bảo quản các sản phẩm nhập khẩu của Sanofi gồm các khu vực lưu trữ riêng biệt, có nhiệt độ bảo quản từ 2-8 độ C và 20-24 độ C để đáp ứng yêu cầu bảo quản các mặt hàng dược phẩm kê toa, không kê toa và vắc xin