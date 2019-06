Trị bệnh bằng thuốc cam không rõ nguồn gốc, nhiều trẻ bị nhiễm chì phải nhập viện

Chì được khuyến cáo là chất độc phức tạp có nhiều tác dụng khác nhau trên hầu hết các cơ quan của cơ thể, có thể gây tổn thương tế bào, gây chết tế bào thần kinh, hủy hoại, thoái hóa dây thần kinh; gây thiếu máu do ức chế tổng hợp hồng cầu, rút ngắn tuổi thọ của hồng cầu do làm hồng cầu dễ bị vỡ; gây tổn thương thận; chì độc trên tim mạch vì gây tăng co bóp thành mạch máu dẫn tới tăng huyết áp. Ngộ độc chì gây giảm chức năng sinh sản ở cả nam và nữ giới. Chuyên gia chống độc lưu ý, cơ thể trẻ em giữ lại chì nhiều hơn so với người lớn, tới 33% lượng chì so với 1 - 4% ở người lớn. Một lượng chì đáng kể sẽ tồn tại trong cơ thể nhiều năm, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.