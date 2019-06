Triển vọng mới trong phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ tại Việt Nam

Trước đó, hội thảo với cùng trọng tâm thảo luận được tổ chức tại Hà Nội với sự bảo trợ thông tin khoa học của Viện Tim mạch Quốc gia vào ngày 24.5.2019.

Hội thảo tại TP.HCM thu hút sự tham dự của hơn 400 bác sĩ chuyên khoa nội tim mạch, nội thần kinh, hồi sức tích cực, lão khoa trên cả nước, cùng chia sẻ kiến thức và các thực hành tiêu biểu trong xử trí và phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ tại Việt Nam hiện nay. Tại hội thảo, các chuyên gia đầu ngành cùng các bác sĩ tham dự cũng thảo luận về thực trạng và thách thức trong công tác phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân rung nhĩ không do van tim ở nước ta.

Rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim thường gặp nhất và có nguy cơ gây đột quỵ cao gấp 5 lần so với ở người không mắc rung nhĩ. Bệnh nhân bị đột quỵ do rung nhĩ thường phải nằm viện lâu hơn và có nguy cơ bị tàn phế và tử vong cao hơn đột quy do những nguyên nhân khác. Tính riêng ở châu Á, ước tính đến năm 2050, sẽ có gần 3 triệu người bị đột quỵ vì rung nhĩ, trong tổng số 72 triệu người mắc bệnh này. Thống kê cho thấy, đột quỵ do rung nhĩ thường để lại hậu quả nghiêm trọng: 50% số ca tử vong trong vòng một năm và 50% số ca sống sót bị di chứng tàn phế vĩnh viễn.

Bệnh nhân cần tuân thủ điều trị lâu dài, liên tục để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả

Cập nhật từ chuyên gia tại diễn đàn về sức khỏe tim mạch do Đại học quốc gia Singapore chủ trì gần đây cho thấy, hiện có những phương pháp điều trị có thể giảm 50%-70% nguy cơ đột quỵ lần đầu tiên và giảm 50% nguy cơ đột quỵ lần thứ hai ở những bệnh nhân từng bị đột quỵ.

“Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay tại Việt Nam là việc điều trị kháng đông lâu dài vì nhiều bệnh nhân dễ tự ý bỏ thuốc, chủ quan không tái khám đều đặn khi cảm thấy khỏe hơn. Do đó, điều quan trọng là việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của liệu pháp kháng đông đường uống không kháng vitamin K (NOACs) trong việc quản lý và phòng ngừa đột quỵ liên quan đến rung nhĩ,” TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não – BVND 115 chia sẻ.

TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM chia sẻ những triển vọng mới trong xử trí và phòng ngừa đột quỵ "Bên cạnh việc áp dụng các liệu pháp kháng đông đường uống mới tiên tiến hiện nay thì để đạt được hiệu quả phòng ngừa đột quỵ tốt nhất, đặc biệt là trên nhóm bệnh nhân nguy cơ cao như: từng bị đột quỵ, suy thận…, bệnh nhân cần tuân thủ chặt chẽ chế độ điều trị của bác sĩ chuyên khoa, tái khám đầy đủ, sử dụng các liệu pháp kháng đông theo chỉ định, kịp thời thông báo cho bác sĩ về tình trạng bệnh…", TS-BS Nguyễn Huy Thắng nhấn mạnh.

Tin vui là liệu pháp kháng đông đường uống không kháng vitamin K (NOAC) của Bayer đã được công bố về hiệu quả phòng ngừa đột quỵ trên bệnh nhân rung nhĩ không do van tim có kèm theo nhiều nguy cơ, với tỉ lệ xuất huyết thấp được chứng minh trên bệnh nhân châu Á, bệnh nhân có nhiều bệnh lý mắc kèm và bệnh nhân suy thận.

"Chúng tôi tin tưởng rằng NOACs của Bayer sẽ có những đóng góp đáng kể giúp phòng ngừa đột quỵ hiệu quả cho bệnh nhân rung nhĩ tại Việt Nam, góp phần giảm số ca đột quỵ do rung nhĩ cũng như giảm được những trường hợp bệnh nhân bị các di chứng nặng nề của đột quy như tàn phế vĩnh viễn", BS Lynette Moey, Giám đốc nhánh Dược phẩm của Bayer tại Việt Nam, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam chia sẻ.

“Được nhìn thấy người bệnh tránh được những lần đột quỵ, chủ động được trong sinh hoạt hàng ngày là điều vô cùng ý nghĩa đối với Bayer. Đây cũng là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa nhằm đem lại các liệu pháp mới đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân Việt Nam, thực hiện cam kết đồng hành cùng chăm sóc sức khỏe người dân trong suốt hành trình 25 năm Bayer có mặt tại Việt Nam”.