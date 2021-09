Trường hợp nào cần đo huyết áp trước tiêm vắc xin Covid-19?

6 đối tượng phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng

1. Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác

2. Người có bệnh nền, bệnh mạn tính.

3. Người mất tri giác, mất năng lực hành vi.

4. Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu.

5. Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên.

6. Người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống: nhiệt độ có thể dưới 35,5 độ C và trên 37,5 độ C; mạch dưới 60 lần/phút hoặc trên 100 lần/phút; huyết áp tối thiểu dưới 60 mmHg hoặc trên 90 mmHg và/hoặc huyết áp tối đa dưới 90 mmHg hoặc trên 140 mmHg hoặc cao hơn 30 mmHg so với huyết áp hằng ngày (ở người có tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế); nhịp thở trên 25 lần/phút.