Tự trị bệnh gout 10 năm, người đàn ông bị biến dạng tay chân

Gout mạn tính thường có lắng đọng cục tophi trong dịch khớp hoặc ở các mô do không kiểm soát được nồng độ acid uric. Cục tophi (là những khối u cục do sự lắng đọng của các tinh thể acid uric tại các ổ khớp ngón chân, bàn chân, vành tai…thường xuất hiện gia tăng theo tiến triển bệnh khi đến giai đoạn mạn tính) không chỉ gây đau đớn, thoái hóa khớp, hư mặt khớp mà còn gây biến dạng và hạn chế chức năng vận động. Nhiều trường hợp vỡ, nhiễm trùng, xương khớp bị phá hủy, viêm xương phải cắt cụt chi, thậm chí nhiễm trùng huyết gây nguy hiểm tính mạng. Do đó, các bác sĩ BV Nhân dân 115 khuyến cáo bệnh nhân nên khám bác sĩ chuyên khoa khớp để được tư vấn và hướng dẫn dùng thuốc an toàn nhất.