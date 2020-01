Ứng phó nguy cơ bệnh 'lạ'

Có thể cùng họ với loại vi rút gây ra SARS Theo thông tin từ WHO, đợt bùng phát dịch này có thể là do một loại vi rút cùng họ với vi rút từng gây Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS, từng gây thiệt mạng nhiều người) và Hội chứng hô hấp cấp Trung Đông (MERS). WHO đánh giá cần thêm thông tin toàn diện hơn trước khi xác nhận chính xác loại vi rút, song cũng cho rằng đây có thể là một biến thể mới của vi rút corona. Đây là nhóm vi rút có thể gây nhiều bệnh viêm nhiễm, từ cảm cúm thông thường tới SARS. Ngày 9.1, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) dẫn kết quả phân tích ban đầu do một nhóm chuyên gia thực hiện: “Tính đến ngày 7.1.2020, phòng thí nghiệm phát hiện một loại vi rút corona mới. Loại vi rút mới gây dịch bệnh lần này khác hẳn các vi rút corona trước đó, và việc hiểu rõ về vi rút mới cần thêm nhiều cuộc nghiên cứu khoa học”. Danh Toại