Uống nước có thể chữa đau đầu hay không?

Thay vì cứ bị đau đầu là uống thuốc thì người bệnh nên tìm ra nguyên nhân thực sự của cơn đau. Cơn đau có thể do tác động từ tâm lý, cảm xúc tiêu cực, đau nửa đầu , đau đầu do viêm xoang, do thay đổi nội tiết hay đau đầu do mất nước, theo Medical Daily.