Vết bầm 'ma chó cắn' hóa ra là bệnh này

Đôi khi, bạn thấy vài vết bầm tím trên cơ thể mà không hề bị va vào đâu, đó là do thiếu vitamin C. Nhưng không chỉ có vậy, thiếu vitamin C là một vấn đề sức khỏe, nếu không được điều trị, có thể gây tử vong, theo Health News.

Trong thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, bệnh thiếu vitamin C là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho các thủy thủ, vì họ đã không có đủ thực phẩm giàu vitamin C trên biển.

Ngày nay, bệnh thiếu vitamin C vẫn có thể gặp ở các nước đang phát triển nơi tình trạng suy dinh dưỡng đang lan tràn.

Lý do thiếu vitamin C thường là do chế độ ăn uống kém lành mạnh và lạm dụng thực phẩm tinh chế giàu calo nhưng thiếu dưỡng chất.

Thiếu vitamin C có thể tránh được bằng cách ăn nhiều trái cây và rau quả tươi.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, lượng vitamin C khuyến nghị thông qua chế độ ăn uống là 90 mg đối với nam và 75 mg đối với nữ.

Sau đây là danh sách các loại thực phẩm giàu vitamin C mà mọi người nên đưa vào chế độ ăn uống và hàm lượng vitamin C, được xác định bởi Trường Y Harvard (Mỹ).

1 quả ổi trung bình: 165 mg

1 cốc dâu: 98 mg

1 quả đu đủ vừa: 95 mg

1 chén ớt chuông đỏ: 95 mg

1 ly nước cam: 60 mg

½ chén súp lơ xanh nấu chín: 50 mg

1 chén ớt chuông xanh: 45 mg

1 ly nước ép cà chua: 45 mg

1 quả xoài vừa: 30 mg

1 ly nước chanh: 30 mg

Cũng có thể uống viên bổ sung vitamin C để phòng tránh bệnh thiếu vitamin C.

Không được xem nhẹ bệnh này. Đây là một chứng bệnh nghiêm trọng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Các triệu chứng ban đầu của bệnh thiếu vitamin C bao gồm: Buồn nôn, đau khớp, mệt mỏi, khó chịu, đau cơ và xương, thiếu máu, sưng hoặc phù, vết thương lâu lành, thay đổi tâm trạng, buồn phiền, theo Health News.

Thiếu vitamin C nghiêm trọng gây ra: Bầm tím nặng trên da, nướu bị sưng và chảy máu, rụng răn, ăn không ngon miệng, yếu cơ, nổi mẩn đỏ hoặc đốm trên da, tóc khô rụng, giảm cân, chảy máu tự phát, phá hủy hồng cầu, tăng trưởng chậm và biến dạng xương ở trẻ em, bệnh lý thần kinh, tử vong do biến chứng, theo Health News.

Cơ thể chúng ta cần vitamin C hoặc a xít ascobic để thực hiện nhiều chức năng. Tuy nhiên, nó không dễ dàng được tổng hợp trong cơ thể nên phải lấy nó từ các nguồn thực phẩm.

Vitamin C cần thiết cho việc sản xuất collagen, một thành phần thiết yếu của mô liên kết liên quan đến chữa lành vết thương.

Vitamin C cũng là một chất chống ô xy hóa, và nó có thể tái tạo các chất chống ô xy hóa khác trong cơ thể. Nó cũng bảo vệ tế bào khỏi stress ô xy hóa do sự hình thành các gốc tự do.

Bên cạnh đó, vitamin C có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch cũng như cải thiện sự hấp thụ sắt. Không có vitamin C hoặc không đủ lượng, nhiều chức năng sinh lý sẽ bị phá vỡ.

Tuy nhiên, mọi người nên chú ý không tiêu thụ quá nhiều vitamin C vì nó có thể dẫn đến sỏi thận và gây ra các vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy và buồn nôn, cũng như quá tải sắt. Quá nhiều chất sắt có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các cơ quan như tim, tuyến tụy, tuyến giáp và hệ thần kinh trung ương, theo Health News.