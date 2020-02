Vi rút nCoV có lây từ mẹ sang con?

Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu thai nhi có thể bị nhiễm nCoV trong tử cung người mẹ hay không?

Các chuyên gia tại Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) phát hiện rằng nCoV gây bệnh viêm phổi Covid-19 có thể không lây từ mẹ sang con khi thai phụ nhiễm bệnh này vào những tháng cuối thai kỳ.

Theo trang eurekalert.org, nhóm tác giả trên cũng cảnh báo rằng những phát hiện của họ chỉ dựa trên một số trường hợp hạn chế, trong một khoảng thời gian ngắn và chỉ bao gồm những phụ nữ ở giai đoạn cuối thai kỳ và sinh mổ. Ảnh hưởng của các bà mẹ bị nhiễm vi rút nCoV trong 3 tháng đầu hoặc 3 tháng giữa của thai kỳ và kết quả tiếp theo đối với con cái của họ, cũng như liệu nCoV có thể lây từ mẹ sang con khi sinh thường hay không vẫn chưa rõ ràng.

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san The Lancet, hiện không có bằng chứng khoa học nào cho thấy vi rút nCoV gây ra hậu quả nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh hoặc có thể lây sang thai nhi. Nghiên cứu này liên quan tới 9 thai phụ ở giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ và bị viêm phổi Covid-19. Trong số này, có 2 trường hợp suy thai, song tất cả 9 trường hợp mang thai đều đã sinh nở. Nghiên cứu cũng cho thấy các triệu chứng từ việc nhiễm nCoV ở thai phụ tương tự các triệu chứng được ghi nhận ở người trưởng thành không mang thai, và không có phụ nữ nào trong nghiên cứu này bị viêm phổi nặng hoặc tử vong.

“Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều chi tiết lâm sàng quan trọng của trường hợp này bị thiếu, và vì lý do đó, chúng tôi không thể kết luận từ trường hợp này liệu có thể nhiễm bệnh trong tử cung hay không. Tuy nhiên, chúng ta nên tiếp tục chú ý đặc biệt đến trẻ sơ sinh có mẹ mắc bệnh viêm phổi Covid-19 để giúp ngăn ngừa viêm nhiễm ở nhóm này”, trưởng nhóm nghiên cứu Yuanzhen Zhang cho biết.

“Các nghiên cứu hiện tại về ảnh hưởng của bệnh Covid-19 áp dụng cho số đông dân chúng và thông tin về vi rút Corona mới gây bệnh này ở thai phụ hiện vẫn còn hạn chế”, đồng tác giả nghiên cứu - chuyên gia Huixia Yang tại Bệnh viện số 1 của Đại học Bắc Kinh giải thích thêm.

Theo các nhà khoa học, điều này rất quan trọng để nghiên cứu sâu thêm vì thai phụ có thể dễ mắc các mầm bệnh đường hô hấp và viêm phổi nặng, do họ bị suy giảm miễn dịch và do những thay đổi sinh lý liên quan đến thai kỳ khiến họ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

“Mặc dù trong nghiên cứu của chúng tôi, không có thai phụ nào bị viêm phổi nặng hoặc tử vong vì nhiễm bệnh, nhưng chúng tôi cần tiếp tục nghiên cứu tác động của nCoV ở số lượng nhiều thai phụ hơn”, chuyên gia Yang nói thêm.

Tất cả các bà mẹ trong nghiên cứu này đều ở độ tuổi từ 26 - 40. Không ai trong số họ có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, nhưng một người bị tăng huyết áp do mang thai từ tuần thai 27 và một người khác bị tiền sản giật ở tuần thai 31. Tình trạng này của cả hai đều ổn định trong thời gian mang thai. 9 phụ nữ trong nghiên cứu có các triệu chứng điển hình của mắc bệnh Covid-19, được hỗ trợ khí ô xy và kháng sinh. 6 trong số những phụ nữ trên cũng được điều trị bằng liệu pháp kháng vi rút.

Tất cả 9 trường hợp mang thai đều sinh nở và không có trường hợp nào bị ngạt sơ sinh (tình trạng bệnh lý đối với trẻ sơ sinh do thiếu ô xy kéo dài đủ lâu trong quá trình sinh nở đến mức gây tổn hại về thể chất, thường là đến não). Trong đó, 4 phụ nữ bị biến chứng thai kỳ (2 người bị suy thai và 2 người bị vỡ ối sớm) và 4 phụ nữ sinh non không liên quan đến nhiễm vi rút. Hai trong số những đứa trẻ sinh non có cân nặng thấp.