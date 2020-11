Vì sao không nên bỏ qua chỉ số năng lượng, dinh dưỡng... trên nhãn thực phẩm?

Các công trình trước đây của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ) đã chỉ ra rằng, các chính sách ghi nhãn thực phẩm có liên quan đến việc tăng 18% số người lựa chọn các sản phẩm thực phẩm lành mạnh hơn. Đối với các loại ghi nhãn, phía trước của gói (FOP) được coi là hiệu quả hơn so với ghi nhãn phía sau của gói (BOP). Năm 2014, cả New Zealand và Úc đều áp dụng chương trình dán nhãn dinh dưỡng FOP tự nguyện, cụ thể là, xếp hạng sao sức khỏe (định HSR), đánh giá hàm lượng dinh dưỡng của thực phẩm đóng gói theo thang năm sao: từ nửa sao (kém lành mạnh nhất) đến năm sao (khỏe mạnh nhất). Theo báo cáo đánh giá của hệ thống HSR do Chính phủ New Zealand và Chính phủ Úc ủy quyền, hầu hết người tiêu dùng Úc và New Zealand đã phản ứng tích cực với hệ thống, 23% người Úc được khảo sát và 28% người New Zealand đã sử dụng HRS để chọn các sản phẩm tốt cho sức khỏe