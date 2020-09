Vì sao không nên làm trắng da cấp tốc?

Trắng nhanh nhưng kém bền!

Theo tiến sĩ Lê Thúy Tươi, nhu cầu làm trắng da của phụ nữ luôn rất cao. Những lý do thông thường khiến phụ nữ “liều lĩnh” chọn những phương pháp làm trắng da cấp tốc như lột, tẩy, tiêm, truyền trắng, kem trộn… vì muốn có làn da trắng đẹp nhanh chóng để kịp đi dự sự kiện, đám tiệc sắp tới; xem quảng cáo trên mạng xã hội thấy hấp dẫn quá nên… tin tưởng rồi mua dùng thử; hay là do chứng kiến nhiều người “trắng da đổi vận”, “hết nám hết xui”!?

Thế nhưng niềm vui chẳng thể kéo dài bởi ngay sau đó khi tiếp xúc ánh nắng, da lại sạm đen nhanh hơn. Xuất hiện tình trạng bỏng rát, kích ứng, nổi mụn, thậm chí da mỏng hơn, xanh tái, nhìn rõ mạch máu dưới ra. Chưa hết, dưới tác động của những loại hóa chất như corticoid, hydrogen peroxide (có trong sản phẩm kem bôi, đắp ủ...) “kích” cho quá trình lột, bong tróc diễn ra nhanh hơn, lớp da ngoài cùng bị “bức tử” nhường chỗ cho lớp da non xuất hiện nên có màu sáng hơn. Theo lẽ thường, chu trình thay da sẽ diễn ra trong khoảng 20-30 ngày thì nay bị rút ngắn chỉ còn vài ngày, thậm chí vài giờ.

Dùng kem trộn, kem lột da hay tắm trắng chỉ làm trắng da ngắn hạn và ẩn chứa nhiều hậu quả nguy hiểm Shutterstock

Điều này dẫn đến rất nhiều mối nguy. Đáng sợ nhất là việc khó kiểm soát được độ “ăn da” của các hóa chất bôi, lột tẩy. Thời gian dùng càng lâu, lớp thượng bì - tấm áo giáp bảo vệ cơ thể chống lại các yếu tố gây hại (khói bụi, hóa chất độc hại, vi khuẩn, virus…) - càng bị bào mỏng. Hệ quả là da bị nổi mụn, viêm tấy, thậm chí nhiễm độc.

Mối nguy tiếp theo là gây tổn thương lớp lá chắn bảo vệ da vốn có màu sẫm, là do quá trình huy động tổng lực Melanin dưới da tập trung lên bề mặt để bảo vệ cơ thể khi tiếp xúc với ánh nắng. Thiếu lớp bảo vệ này, tia cực tím sẽ tác động trực tiếp lên da gây bỏng bề mặt da; có thể xuyên qua da, tấn công làm đứt gãy cấu trúc nền, các tổ chức sợi dưới da, gây chùng nhão, chảy xệ, nếp nhăn; kích thích các Melanocytes sản sinh các Melanin tối màu nhiều hơn theo cơ chế phản vệ, từ đó khiến sạm nám diễn ra nhanh và nặng nề hơn. Lúc này nám bề mặt sẽ có nguy cơ cao chuyển thành “nám có chân sâu” nên rất khó điều trị.

Xem thêm video về Melanin - yếu tố chính quyết định màu sắc của làn da

Melanin - yếu tố chính quyết định màu sắc của làn da

Thống kê tại Khoa Thẩm mỹ Da - Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho thấy, trong 3 năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị nám da đang ngày càng gia tăng. Nếu năm 2018 là 17.000 người thì năm 2019 là hơn 18.000 người, trung bình mỗi năm tăng hơn 1.000 người.

Tia cực tím cũng có thể tấn công đến tận nhân tế bào, tạo ra nhiều gốc tự do, gây lão hóa nhanh hơn cho làn da và cơ thể, thậm chí gây ung thư da.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm kem bôi làm trắng da còn chứa thủy ngân có thể gây ngộ độc với các biểu hiện viêm da, mệt mỏi, huyết áp cao, nặng hơn sẽ gây ngộ độc thần kinh, mất trí nhớ, suy thận, thậm chí ung thư da.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phản ứng phụ thường xảy ra với khoảng 55 - 80% trong tổng số người sử dụng kem trộn.

Trắng an toàn: Lựa chọn thông minh!

Để có làn da trắng sáng , mịn màng nhưng đảm bảo an toàn, trước tiên bạn phải hiểu rõ nguyên nhân khiến da sẫm màu, sạm nám là do Melanin. Dưới tác động của nhiều yếu tố, bao gồm cả bên trong lẫn bên ngoài như ánh nắng mặt trời, khói bụi hóa chất độc hại từ môi trường ô nhiễm, các loại thuốc điều trị, các bệnh lý trong cơ thể, quá trình lão hóa tự nhiên… Melanin liên tục được tăng sinh. Các tế bào Melanocytes ở lớp đáy thượng bì sẽ tăng cường sản xuất Melanin và đẩy lên bề mặt da.

Melanin khi sản sinh được phân thành hai loại: Melanin sáng màu (Pheomelanin) và Melanin tối màu (Eumelanin). Nếu tỷ lệ Melanin sáng màu được sản sinh nhiều thì làn da càng trắng sáng. Ngược lại, lượng Melanin tối màu sinh ra nhiều hơn, da sẽ xỉn tối màu, kém sáng. Khi lượng Melanin tối màu tập trung tại một khu vực sẽ gây sạm nám, thường gặp nhất là vùng mặt.

Tăng Melanin sáng màu, giảm Melanin tối màu là cơ chế tác động thông minh để có làn da trắng hồng

Thông thường, Melanin có “công” trong việc giúp cơ thể tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh bạch tạng và bảo vệ da trước tia cực tím. Thế nhưng, dưới tác động của các yếu tố gây hại kể trên, Melanin tối màu bị kích thích sản xuất quá mức, khiến da sạm nám, sẫm màu, ngăm đen.

Do vậy, giải pháp thông minh lúc này là không triệt tiêu hoàn toàn Melanin để giữ lại phần “công” nhưng giảm sự tăng sinh Melanin tối màu và tăng tỷ lệ Melanin sáng màu để da trắng hồng và phù hợp với sinh lý cơ thể.

Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh các thành phần tinh chất thiên nhiên quý như Sakura, Pomegranate, L-Glutathione, Collagen, P. Leucotomos… kết hợp theo tỷ lệ phù hợp nhất để tạo thành công thức làm trắng da, làm mờ sạm nám ưu việt. Các tinh chất trên tác động vào Melanocytes giúp giảm sản xuất Melanin, “đổi màu Melanin” - tức giảm Melanin tối màu và tăng Melanin sáng màu. Đồng thời, bổ sung Collagen, chống gốc tự do, chống nắng từ bên trong, giúp da tái tạo cấu trúc nền, luôn căng mịn, sáng khỏe.

Các tinh chất Sakura, Pomegranate, L-Glutathione, Collagen, P. Leucotomos… là bí quyết dưỡng trắng, làm mờ sạm nám, ngừa lão hóa của bộ đôi hoa hậu Hà Kiều Anh và Khánh Vân

Việt Nam là nước nhiệt đới, khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng quanh năm nên làn da dễ bị tác động nặng nề bởi tia UV. Đồng thời môi trường ô nhiễm, hóa chất độc hại, căng thẳng stress cùng với những yếu tố bệnh lý, lão hóa… sẽ tấn công khiến làn da dễ bị tối, sẫm màu và sạm nám, đặc biệt dễ tấn công và gây nguy hiểm nếu làm trắng da không khoa học. Do đó, biện pháp làm trắng da hiệu quả, an toàn là phải tác động vào tận cơ chế sản sinh 2 loại Melanin, đồng thời chống nắng từ bên trong, chống gốc tự do, thải độc da mới có thể giúp da trắng sáng khỏe mạnh và an toàn dài lâu.