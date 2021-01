Vì sao không nên mặc cùng một chiếc áo ngực 2 ngày liên tiếp?

Nhiều người thường mặc lại áo ngực vào ngày hôm sau nếu nó chưa thấm nhiều mồ hôi. Điều này giống như việc mặc lại quần jeans nhiều lần vì cho rằng nó ít bị bẩn, theo The List.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng không nên mặc cùng một chiếc áo ngực 2 ngày liên tiếp.

Lý do không phải vì áo ngực sẽ thấm mồ hôi, mà bởi vì áo sẽ nhanh bị hư nếu không có thời gian để phục hồi.

Chuyên gia về trang phục áo ngực Bobbie Smith (Mỹ) cho biết để áo ngực “nghỉ ngơi” ít nhất một ngày giữa các lần mặc sẽ giúp dây thun lấy lại độ bền.

Khi mặc áo ngực 2 ngày liên tiếp, dây áo sẽ bị kéo căng trong thời gian dài và khó phục hồi trở lại.

Nếu được mặc đúng cách và được chăm sóc cẩn thận, một chiếc áo ngực sẽ có tuổi thọ khoảng 8 tháng.

Chúng ta thường sẽ mặc các loại áo ngực khác nhau tùy thuộc vào loại quần áo mà hôm đó mình sẽ mặc. Vì vậy, hãy luôn chuẩn bị nhiều loại áo ngực khác nhau trong tủ quần áo, thậm chí nhiều chiếc cho cùng một kiểu để có thể thay đổi mỗi ngày và cũng giúp kéo dài tuổi thọ của áo ngực hơn, theo The List.

Áo ngực nên được giặt cẩn thận bằng tay ẢNH: SHUTTERSTOCK

Bao lâu thì nên giặt áo ngực?

Những món đồ mỏng manh này nên được giặt cẩn thận sau 2 - 3 lần mặc, để tránh làm hư hỏng trong quá trình giặt, hoặc cứ sau 1 - 2 tuần nếu không mặc thường xuyên, theo Insider.

Một cuộc khảo sát trên trang Slate cho thấy hơn 1/3 phụ nữ giặt áo ngực khoảng mỗi tháng một lần.

Lý do có lẽ là do họ không có thời gian hoặc không muốn giặt giũ thường xuyên. Việc giặt áo ngực bằng tay cũng khó khăn hơn so với các loại quần áo thông thường khác do dây áo và hình dạng đặc thù của chúng.

Để kéo dài tuổi thọ của áo ngực, nên giặt tay cẩn thận, nhẹ nhàng. Nếu phải giặt bằng máy giặt, hãy bỏ áo ngực vào trong túi giặt chuyên dụng để tránh việc dây áo ngực bị xoắn, móc với các quần áo khác, theo Cosmopolitan.