Vì sao thực phẩm này nên luôn có trong tủ đông nhà bạn?

Dưới đây là những lý do tại sao một túi quả mâm xôi đông lạnh nên có một chỗ lâu dài trong tủ đông ở nhà của bạn, theo Eat This, Not That!

Quả mâm xôi có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Đầu tiên, quả mâm xôi là một trong những loại trái cây lành mạnh nhất mà bạn có thể có do lượng chất xơ của nó. Một cốc quả mâm xôi chứa 8 gram chất xơ - chiếm 32% giá trị hằng ngày mà bạn cần. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị bạn nên tiêu thụ từ 25 đến 30 gram chất xơ mỗi ngày, nhiều hơn mức trung bình 10 đến 15 gram mà người Mỹ thường tiêu thụ.

Bằng cách thêm quả mâm xôi vào chế độ ăn uống của mình, bạn sẽ dễ dàng tăng lượng chất xơ mà không cần cố gắng nhiều.

Tiếp theo, quả mâm xôi chứa vô số chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn sẽ yêu thích. Một cốc quả mâm xôi chứa 54% lượng vitamin C được khuyến nghị, cũng như 41% lượng mangan và 12% lượng vitamin K. Quả mâm xôi cũng chứa sắt, magiê, phốt pho, kali, đồng, thiamine, canxi, kẽm, cũng như vitamin E, A và B6

Cuối cùng, quả mâm xôi cũng có một lượng chất chống ô xy hóa cao, mà cơ thể bạn cần để chống lại stress ô xy hóa. Bằng cách ăn các thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa, stress ô xy hóa của bạn sẽ giảm đi, điều này cũng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tiểu đường và bệnh tim.

Quả mâm xôi đông lạnh cực kỳ linh hoạt

Cùng với tất cả những lợi ích sức khỏe của việc ăn quả mâm xôi, việc có sẵn quả mâm xôi đông lạnh có thể hữu ích khi bạn đang cố gắng tạo ra một bữa ăn lành mạnh.

Theo Eat This, Not That!, một số cách yêu thích để sử dụng quả mâm xôi đông lạnh bao gồm:

Hâm nóng quả mâm xôi và sử dụng chúng như một loại mứt thay thế cho bánh sandwich PB&J.

Phủ quả mâm xôi ấm lên trên bột yến mạch.

Trộn quả mâm xôi thành sinh tố.

Trộn quả mâm xôi vào yến mạch qua đêm của bạn (chúng sẽ rã đông trong hỗn hợp qua đêm).

Dùng quả mâm xôi hâm nóng làm lớp phủ thơm ngon cho món tráng miệng.