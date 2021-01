Vỡ động mạch chủ do tai nạn giao thông, bệnh nhân được cứu sống hy hữu

Ngày 21.1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và cứu sống nam bệnh nhân T.N.T (14 tuổi, ngụ Lâm Đồng) do tai nạn giao thông vỡ động mạch chủ.

Trước đó, sau tai nạn giao thông , bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Bảo Lộc (Lâm Đồng) sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh táo, huyết áp, sinh hiệu không ổn định, đa chấn thương bên ngoài, gồm: trật và gãy tay phải, trầy xước 2 chân.

Riêng bụng và ngực không phát hiện trầy xước. Các bác sĩ xác định đây là một trường hợp đa chấn thương phức tạp, cần sự phối hợp khẩn cấp giữa các chuyên khoa: Ngoại lồng ngực, Ngoại tổng quát, Hồi sức - Phẫu thuật tim trẻ em…

Căn cứ kết quả chụp CT-Scanner ngực, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sau tai nạn giao thông bị vỡ eo động mạch chủ hoàn toàn, tràn máu màng phổi bên trái, vỡ tạng rỗng bên trong bụng.

Cuộc đại phẫu đã được tiến hành khẩn cấp, với sự phối hợp giữa hai khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim trẻ em và Ngoại tổng quát.

Trước hết, để tái tạo lại động mạch chủ đã vỡ bằng động mạch chủ nhân tạo, các bác sĩ khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim trẻ em đã phải trải qua cuộc đại phẫu kéo dài 10 giờ, sử dụng những kỹ thuật cao như hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể và kỹ thuật hạ thân nhiệt.

Sau đó, ê kíp thứ hai của Khoa Ngoại tổng quát tiến hành mở bụng và xử trí những tổn thương bên trong bụng, gồm có thủng hỗng tràng (phần giữa ruột non) và xước các thanh mạc ruột.

Kết thúc ca phẫu thuật, tiến sĩ - bác sĩ (TS.BS) Lê Thành Khánh Vân, Trưởng khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ca mổ khiến các y, bác sĩ nhiều ngạc nhiên. Đầu tiên là bệnh nhân không bị chấn thương bên ngoài thành ngực, nhưng bên trong, nội lực của chấn thương rất lớn, xé rách eo động mạch chủ. Thứ đến, ở những trường hợp bị rách eo động mạch chủ, 80% bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện.

Nhưng ở bệnh nhân này, dù eo động mạch chủ bị đứt hoàn toàn và nguy cơ tử vong do tràn máu màn phổi rất cao, bệnh nhân đã rất may mắn khi màng phổi và màng tim ép lại giữ cho máu không tiếp tục chảy ra khoang màng phổi một cách tự do. Nhờ đó, bệnh nhân đã đến được Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cũng theo bác sĩ Vân, ca bệnh có tổn thương phức tạp, rất dễ bị bỏ sót. Nhờ sự phối hợp đa chuyên khoa, nhờ thăm khám lâm sàng và chẩn đoán một cách toàn diện, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã xử trí kịp thời để cứu sống bệnh nhân bị tai nạn giao thông chấn thương nghiêm trọng.

Sau cuộc đại phẫu, hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện vào cuối tuần này.