'Vũ khí bí mật' giảm cân mới chính là loại hạt này

Nhiều người cho rằng hạt dẻ cười (còn gọi là hạt cười, hồ trăn, quả hồ trăn) chứa đầy đủ các loại khoáng chất hữu ích, vitamin, chất chống ô xy hóa, chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất xơ có lợi cho đường ruột.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nutrients tiết lộ cách hạt dẻ cười cũng có thể là “vũ khí bí mật” giảm cân mới của bạn, theo Eat This, Not That!

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Diego (Mỹ), tập trung vào việc ăn hạt dẻ cười có thể ảnh hưởng như thế nào đến cân nặng và sức khỏe của bạn khi được thêm vào các chương trình giảm cân theo hành vi.

Hạt dẻ cười được coi là "vũ khí bí mật" giảm cân mới Shutterstock

Trong khoảng thời gian 4 tháng, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 94 người trưởng thành có kích thước cơ thể khác nhau - từ mảnh mai và khỏe mạnh đến béo phì - khi họ bắt tay vào cùng một chương trình giảm cân. Sự khác biệt duy nhất? Một nửa số người tham gia đã thêm 1,5 ounce (1 ounce bằng bằng 28,34 gram) hạt dẻ cười vào chế độ ăn uống của họ, trong khi nửa còn lại thì không.

Mặc dù những người tham gia trên bảng đều giảm cân, nhưng những người ăn hạt dẻ cười có sinh trắc học hồng hào hơn nhiều vào cuối cuộc thử nghiệm. Cuối cùng, họ bị huyết áp thấp hơn, tiêu thụ nhiều chất xơ hơn và tiêu thụ "ít đồ ngọt hơn" so với những người không bổ sung hạt dẻ cười trong chế độ ăn.

"Ăn hạt dẻ cười thường xuyên có liên quan đến mức độ giảm cân tương đương và giảm BMI và vòng eo tương tự ở nam giới và phụ nữ thừa cân, béo phì so với những người không ăn hạt dẻ cười và những thay đổi thuận lợi trong chế độ ăn uống, trong bối cảnh của một can thiệp giảm cân theo hành vi", các nhà nghiên cứu kết luận, theo Eat This, Not That!

Đó chỉ là nghiên cứu mới nhất cho thấy tại sao ăn các loại hạt - và đặc biệt là hạt dẻ cười - là một cách thực hành lành mạnh nếu bạn đang cố gắng giảm một vài cân.

Trước đây, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Dinh dưỡng Con người UCLA đã cho những người tham gia nghiên cứu ăn một chế độ ăn ít calo giống hệt nhau trong 12 tuần. Sự khác biệt duy nhất giữa các nhóm là những gì họ được cho ăn như một bữa ăn nhẹ buổi chiều. Một nhóm ăn bánh quy xoắn 220 calo trong khi nhóm còn lại ăn quả hồ trăn trị giá 240 calo.

Chỉ 4 tuần sau khi nghiên cứu, nhóm ăn hạt dẻ cười đã giảm chỉ số BMI của họ xuống một điểm (trong khi nhóm ăn bánh quy vẫn giữ nguyên) và mức cholesterol và chất béo trung tính của họ cũng cho thấy sự cải thiện.

Các loại hạt đặc biệt hiệu quả trong việc kiềm chế cơn đói của bạn và thúc đẩy cảm giác no, điều này rõ ràng là quan trọng nếu bạn đang cố gắng giảm cân, theo Eat This, Not That!