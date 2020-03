Vụ tạm giữ 207.000 khẩu trang: Phạt nhà sản xuất, buộc bổ sung nhãn mác

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 22.3 tại đường Nguyễn An Ninh (P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), đoạn gần vịnh Đà Nẵng, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng phát hiện xe ô tô 43C - 092.09 do Nguyễn Nam Phương (52 tuổi, ngụ P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển, đang bốc lô hàng khẩu trang lên xe container BS 29H - 224.46 của Trương Đình Chi (33 tuổi, ngụ xã An Ninh, H.Bình Lục, tỉnh Hà Nam).