Vừa làm việc, vừa đi bộ trên máy 1 năm, người phụ nữ giảm gần 23 kg

Bà Lisa Erickson, 51 tuổi, là một chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm ở bang Minnesota (Mỹ). Trong suốt năm 2020, bà làm việc tại nhà mà không phải đến công ty, theo Eat This, Not That!

Trong lần sinh nhật thứ 50, bà có một bữa tiệc mừng vui vẻ và chụp nhiều ảnh. Nhưng khi nhìn lại các bức ảnh của mình, bà cảm thấy không hài lòng với hình thể của bản thân và quyết định giảm cân. “Tôi không muốn mình trông như thế”, bà Erickson kể lại.

Vào đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 mới bùng phát, bà Erickson bắt đầu làm việc ở nhà và hạn chế ra đường. Bà mua một chiếc bàn đứng và máy chạy bộ gấp gọn đặt bên dưới.

Bà đặt máy tính, bút viết trên chiếc bàn đứng để làm việc, trong khi đôi chân thì đi bộ trên máy chạy bộ. Cứ như thế, bà Erickson vừa làm việc, vừa tập đi bộ suốt nhiều tháng.

Tổng quãng đường bà tập đi bộ trên máy là khoảng 10.500 km, tương đương 13 triệu bước. Kết quả là bà đã giảm gần 23 kg và thay 5 đôi giày đi bộ.

“Tôi không cảm thấy đi bộ trong khi làm việc sẽ gây ảnh hưởng đến công việc. Tôi cảm thấy mọi thứ bình thường như một ngày ở văn phòng”, bà Erickson chia sẻ.

Mỗi ngày, bà Erickson đi từ 27 đến 32 km. Có những ngày bà đi bộ được quãng đường gần bằng cự ly một cuộc chạy marathon, tức khoảng 42 km.

Bà Erickson đi với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Một ngày làm việc bình thường bà sẽ đi khoảng 7 tiếng.

Bà Erickson đã lập một tài khoản TikTok cá nhân và chia sẻ hành trình đi bộ của mình bằng các video. Trang của bà đã thu hút khoảng 4.000 người theo dõi.