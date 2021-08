WHO cảnh báo thành quả chống dịch có thể mất dần

Tuy nhiên, tổ chức này khẳng định những loại vắc xin đã được WHO phê duyệt vẫn có hiệu quả chống lại biến thể này.

Theo WHO , biến thể Delta đã được phát hiện ở 132 quốc gia, vùng lãnh thổ, trở thành chủng vi rút nổi trội trên toàn cầu. Số ca nhiễm Covid-19 đã tăng 80% trong 4 tuần qua ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Số ca tử vong ở châu Phi, nơi chỉ có 1,5% dân số được tiêm chủng, cũng tăng 80% so với cùng kỳ.

Reuters dẫn lời Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu: “Những thành quả chống dịch Covid-19 rất khó khăn mới đạt được đang gặp nguy hiểm hoặc có thể bị mất đi. Hệ thống y tế ở nhiều quốc gia đang quá tải”.

Ông Mike Ryan, chuyên gia y tế hàng đầu của WHO, chia sẻ: “Các loại vắc xin hiện được WHO phê duyệt đều cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể chống lại tình trạng nhập viện hoặc diễn tiến bệnh nghiêm trọng do tất cả các biến thể gây ra, bao gồm cả biến thể Delta”.