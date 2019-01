WHO khuyến cáo cách 'cứu mình' khỏi tai nạn giao thông

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hằng năm, toàn thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 20 - 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Theo đó, WHO cảnh báo các biện pháp để cứu mình khỏi tai nạn giao thông.