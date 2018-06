Phụ nữ và bệnh dạ dày

Cánh phụ nữ nhiều khi thấy ghen tị vì cất công yêu mến, chăm sóc dạ dày của mình khá kỹ lưỡng mà vẫn không ổn; trong khi các bạn trai, đồng nghiệp nam lắm lúc nhậu nhẹt, ăn uống vô độ mà vẫn tỉnh queo. Có những phụ nữ chỉ cần thiếu chú ý một chút là đầy hơi, ợ nóng, khó chịu, tiêu chảy… Nếu bạn rơi vào “hoàn cảnh éo le” này thì đừng quá ấm ức vì đó là tình trạng chung của phái yếu. Để đi tìm lời lý giải cho tình trạng “mất công bằng xã hội” này, các nhà khoa học tại Trường Penn State Hershey College of Medicine (Mỹ) đã tiến hành cuộc nghiên cứu trên chuột và phát hiện tế bào thần kinh kiểm soát đường đi của thực phẩm trong bộ máy tiêu hóa của chuột cái trì trệ hơn hẳn so với chuột đực. Khi được kích thích, các tế bào này cũng ít đáp ứng hơn hẳn so với chuột đực. Điều đó phần nào giải thích vì sao phụ nữ thường hay gặp rắc rối với bộ máy tiêu hóa hơn đàn ông.