Super Junior và loạt sao quốc tế đến Việt Nam biểu diễn

Năm qua, Hồng Châu tạo đột phá nhờ biến hóa đa dạng trong Showing Up, The Whale và The Menu trong khi Quan Kế Huy đang là ứng viên sáng giá tại mùa giải thưởng với sự trở lại đầy ngoạn mục trong Everything Everywhere All at Once. Họ đang là hai ngôi sao gốc Việt được chú ý nhất tại Hollywood.