Switch hiện là máy chơi game gia đình bán chạy nhất trong lịch sử của Nintendo

Theo Engadget, trong khi doanh số máy chơi game được bán ra trong kỳ nghỉ lễ của Sony sụt giảm do tình trạng thiếu linh kiện, phía Nintendo đã có được một quý khởi sắc với Switch. Nhờ vào điều được gọi là ‘khởi đầu thuận lợi’ của OLED Switch, giúp máy chơi game đã bán được 10,67 triệu chiếc trong quý 3 (tháng 10 đến tháng 12), vượt xa con số 3,9 triệu chiếc PS5 mà Sony bán được. Điều đó đã đưa tổng doanh số của Switch lên 103,54 triệu kể từ khi nó ra mắt vào năm 2017, cho phép nó vượt qua doanh số toàn vòng đời của Wii là 101,63 triệu.

Tuy nhiên, doanh số bán ra của Switch vẫn giảm 8% so với năm ngoái và Nintendo đã điều chỉnh lại dự báo số lượng thiết bị hàng năm của mình giảm xuống 1 triệu chiếc. Hiện công ty tin rằng sẽ bán được 23 triệu chiếc, giảm đi so với con số 24 triệu chiếc đã dự đoán trong quý trước. Trong 9 tháng đầu tiên, doanh thu của Switch thấp hơn 6% so với năm ngoái, xuống còn 11,52 tỉ USD.





Đối với phần mềm, Nintendo cho biết họ đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng quý cao nhất kể từ khi ra mắt Switch. Các nhà phát triển làm lại Pokémon Brilliant Diamond và Shining Pearl đang dẫn đầu doanh số trò chơi của Nintendo với tổng số 13,97 triệu đơn vị trong 9 tháng qua. Mario Kart 8 Deluxe đã bán được 7,96 triệu bản, Mario Party Superstars bán được 5,43 triệu bản và Animal Crossing: New Horizons là 4,99 triệu.

Metroid Dread, được giới thiệu vào năm ngoái, đã đạt được 2,74 triệu đơn vị kể từ khi nó được bán ra. Nintendo cũng có một số tựa game mới sẽ được tính cho quý tiếp theo, gồm Pokémon Legends Arceus ra mắt vào ngày 28.1. Tựa game đã có một khởi đầu thuận lợi ở Anh, vượt qua cả doanh thu của Animal Crossing trong tuần đầu tiên ra mắt. Nintendo cũng có trò chơi Kirby and the Forgotten Land sắp ra mắt vào ngày 25.3.