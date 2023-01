Tác dụng ‘ngoài mong muốn’ khi thải độc bằng Glutathione

Glutathione - “bậc thầy” trong việc bảo vệ tế bào cơ thể

Glutathione (GSH) là một Tripeptide nội sinh với khả năng chống oxy hóa cho cơ thể được tổng hợp từ 3 loại Axit Amin là Cysteine, Glutamic, Glycine. Thật không hổ danh là mẹ của các chất chống oxy hóa, khi Glutathione luôn thuộc nhóm top đầu về hiệu quả chống lại quá trình oxy hóa mạnh mẽ nhất.

Kẻ thù của sức khỏe - gốc tự do - chính là tác nhân hàng đầu khiến chúng ta mắc phải nhiều bệnh lý và đẩy nhanh quá trình lão hóa hơn. GHS giúp phòng ngừa và sửa chữa các tế bào mang dấu hiệu hư hỏng do gốc tự do gây ra.

Glutathione đóng vai trò như một nam châm hỗ trợ giúp hút các độc tố, kim loại nặng có trong cơ thể và đào thải ra ngoài để các tế bào không bị tổn thương. Glutathione hỗ trợ mạnh mẽ các chức năng cho gan, thận, hệ tiêu hóa,… Nhưng một khi cơ thể đã bị quá tải với độc tố thì hoạt động tự tái tạo Glutathione sẽ bị ngưng trệ dần.

Sáng da, mờ thâm?

Một gymmer đã chia sẻ rằng “Ban đầu tôi tìm đến phương pháp bổ sung Glutathione vì công dụng giúp detox cơ thể của nó mang lại. Thế nhưng, chỉ sau hai tuần sử dụng chưa rõ hiệu quả thải độc ra sao thì đã thấy da của mình sáng lên rồi. Thực sự tôi không biết mình nên vui hay buồn vì đối với những gymmer như tôi thì tông da sáng sẽ khó nhìn thấy múi cơ hơn”.





Sở dĩ chàng trai này gặp phải tác dụng “ngoài mong muốn” khi dùng Glutathione là bởi nó có khả năng ngăn chặn các sắc tố Melanin - một trong những sắc tố gây ra sạm nám, tàn nhang và da không đều màu. Phải nói đây là chính thành phần “bất di bất dịch” của rất nhiều sản phẩm dưỡng sáng da hàng đầu.

Glutathione hỗ trợ làm da sáng bền vững thông qua cơ chế tăng cường sắc tố Melanin sáng bằng cách can thiệp vào quá trình chuyển hóa và ngăn ngừa hoạt động của Enzyme Tyrosinase, giúp làm đảo ngược tiến trình tổng hợp sắc tố Melanin. Tức là thay vì tổng hợp các sắc tố Melanin tối thì cơ thể sẽ tập trung nguồn lực vào sắc tố Melanin sáng, kết quả là làn da sẽ đều màu, bớt đen sạm và xỉn. Glutathione còn giúp hỗ trợ xóa mờ các vết thâm nám hay tàn nhang nếu được chăm chỉ và kiên trì sử dụng theo liệu trình hợp lý.

Bổ sung Glutathione là phương pháp hỗ trợ giúp làm sáng da hiệu quả.