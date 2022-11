Tác giả ca khúc 'Killing Me Softly with His Song' mắc bạo bệnh

Tác giả ca khúc Killing Me Softly with His Song mắc bệnh xơ cứng, teo cơ một bên khiến cô không thể hát và khó khăn khi nói.

Bộ phim tài liệu về cuộc đời của Roberta Flack sẽ ra mắt tại LHP New York vào tuần tới, được phát sóng trên đài truyền hình PBS ở Mỹ vào tháng 1.2023. Roberta Flack (85 tuổi) sẽ phát hành một cuốn sách dành cho thiếu nhi vào tháng 1.2023.

Bệnh ALS phá vỡ các tế bào thần kinh trong não và tủy sống khiến cơ bắp khó hoạt động, dẫn đến tê liệt dần dần và tử vong.





Flack đã có một số bản hit lọt top 1 trong những năm 1970 và sản xuất 20 album phòng thu. Bà đoạt 4 giải Grammy và được vinh danh với giải thưởng thành tựu trọn đời vào năm 2020.

Bà nổi tiếng vào năm 1973 qua bài First Time I Ever Saw Your Face và vào năm 1974 với Killing Me Softly with His Song.

Sau khi phát hành, Killing Me Softly with His Song nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, giúp bà chiến thắng 3 giải Grammy: Thu âm của năm, Bài hát của năm và Trình diễn giọng pop nữ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 16. Ngoài ra, ca khúc này còn được xếp ở vị trí thứ 360 trong danh sách 500 Bài hát vĩ đại nhất mọi thời đại của tạp chí Rolling Stone, được đưa vào Đại sảnh danh vọng Grammy vào năm 1999, đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 5 tuần, trở thành đĩa đơn thống trị bảng xếp hạng lâu nhất năm 1973.