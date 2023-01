Taeyang (Big Bang) cùng Jimin (BTS) càn quét bảng xếp hạng

Chỉ trong một ngày ra mắt, sản phẩm âm nhạc solo mới của Taeyang (Big Bang) với sự kết hợp của Jimin (BTS) đã gặt hái được nhiều thành công. Ca khúc không chỉ lọt vào bảng xếp hạng ở Hàn Quốc mà còn chiếm giữ vị trí cao trên tất cả các bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia khác.

Theo The Black Label, sáng 14.1, Vibe đã thống trị vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTune Top Songs ở ít nhất 60 quốc gia trên toàn thế giới như: Argentina, Brazil, Chile, Đan Mạch... và con số này dự kiến vấn tiếp tục tăng lên.





MV Vibe như một “dấu mốc quan trọng” của hai fandom vốn như nước và lửa dù cho Jimin là một anh chàng fan boy chính hiệu của Big Bang. Sự kết hợp này tạo nên sự hào hứng cho các fan bởi giai điệu bắt tai, vũ đạo cuốn hút cùng những phân cảnh mãn nhãn người xem của Taeyang và Jimin. Tuy nhiên, bộ phận khác cho rằng Jimin và lượng fan “khủng" của anh ấy sẽ phải “gánh còng lưng” để kéo thành tích cho Vibe. Cư dân mạng lại một phen chia ra làm hai: “Giọng Jimin và Taeyang nghe hợp nhau thật sự. Hai người lúc nhảy cũng siêu cuốn hút, không biết nói thế nào nhưng mà nhìn rất mượt và cùng tông”, “Bài này làm tui hoài niệm thời Ringa Linga ghê", “Mỗi người một vẻ nhưng hoà quyện lại với nhau làm cho bài hát thêm có hồn" và “Jimin lại phải gánh thành tích cho anh ta à?”...

Vibe được phát hành vào ngày 13.1 mang giai điệu R&B ấm áp và new jack swing (một trong những thể loại mà "ông bố một con" Taeyang luôn yêu thích) được lấy cảm hứng từ R&B từ cuối những năm 1990 và 2000. Cả bài hát dường như tràn ngập năng lượng của sự tươi trẻ, kết hợp cũng chất giọng đặc trưng của Taeyang và Jimin lan tỏa cảm giác rung động mãnh liệt trước sức hút giữa hai con người thông qua câu hát "You know we got that vibe". Dưới sức ảnh hưởng của cả hai nghệ sĩ và hai nhóm nhạc lớn, Vibe hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn trong những ngày đầu năm mới sắp tới của Hàn Quốc.