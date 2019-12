10 kỹ sư, nhà khoa học trẻ được nhận giải thưởng Honda Y-E-S

Đây là giải thưởng do Quỹ Honda Foundation (Nhật Bản), Công ty Honda Việt Nam và Viện Chiến lược và Chính sách, Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp tổ chức, dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động xã hội tích cực của 10 trường đại học kỹ thuật, công nghệ trong cả nước.

Giải thưởng Honda Y-E-S 2019 được phát động từ tháng 5.2019. Ban tổ chức đã nhận được 124 hồ sơ tham dự. Sau vòng đánh giá hồ sơ, 30 thí sinh được chọn đã thi viết luận và tham gia phỏng vấn. Kết quả, 10 sinh viên xuất sắc nhất đã đoạt giải và được nhận Giải thưởng Honda Y-E-S vào ngày 7.12. Mỗi giải gồm 3.000 USD và 1 xe máy do Công ty Honda Việt Nam sản xuất.

Tiếp đó, các thí sinh đoạt giải sẽ còn có cơ hội nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD hoặc 7.000 USD nếu học sau đại học, hoặc thực tập tại Nhật Bản.

Đây là năm thứ 14 Giải thưởng Honda Y-E-S được tổ chức tại VN. Đã có tổng số 1.265 hồ sơ ứng tuyển cùng 140 gương mặt xuất sắc được vinh danh tại lễ trao giải hằng năm, trong đó có 43 thí sinh tiếp tục nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus. Riêng năm 2019, có tới 5 ứng viên được nhận Phần thưởng Y-E-S Plus để theo học thạc sĩ hoặc thực tập tại Nhật Bản.