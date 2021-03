2 chiến dịch của FWD giành giải thưởng lớn về hiệu quả truyền thông mạng xã hội

BSI Award 2020 là giải thưởng đánh giá một cách khách quan và toàn diện về những nỗ lực kết nối với người dùng của thương hiệu trên mạng xã hội (social media). Theo danh sách công bố của Buzzmetrics, FWD là đại diện duy nhất của ngành bảo hiểm có 2 chiến dịch được vinh danh với Giải Bạc dành cho chiến dịch có hiệu quả truyền thông xuất sắc nhất trên mạng xã hội năm 2020.

FWD là đại diện duy nhất của ngành bảo hiểm góp mặt tại BSI Award 2020 Nguồn: Buzzmetrics

Thông qua Hành trình âm nhạc “FWD Music tour 2020” tại Đà Nẵng và TP.Vinh với sự góp mặt của nhiều ca sĩ hàng đầu như Tóc Tiên, Isaac, Lam Trường, Phạm Quỳnh Anh, Jack, Karik và đặc biệt là Dế Choắt, FWD đã thành công trong việc lan tỏa thông điệp “Sớm bảo vệ để sống đầy từ hôm nay” và “FWD Bảo hiểm dễ hiểu”. Chính sự kết hợp hiệu quả giữa online và offline, thông điệp tích cực cùng sức ảnh hưởng của những người nổi tiếng đã giúp thông điệp của FWD lan tỏa mạnh mẽ và thu được lượng thảo luận lớn. Chiến dịch đã đạt Giải Bạc (Silver Award) cho hạng mục Top Brand Event Campaign of The Year 2020 trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, chiến dịch CSR "Sớm bảo vệ, tự tin sống" chung tay hỗ trợ xây dựng “thư viện tóc giả” cho các bệnh nhân ung thư cũng đã giúp FWD ghi nhận lượng thảo luận tích cực và tính nhân văn của chương trình đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chiến dịch được ghi nhận với Silver Award cho hạng mục CSR Campaign of The Year 2020.

Với các chiến dịch nổi bật, FWD là thương hiệu của năm 2020 ngành Bảo hiểm Nguồn: YouNet Media - Số liệu trong BXH được thống kê bởi công cụ SocialHeat của YouNet Media

Hai chiến dịch thành công của FWD cũng đã góp phần giúp doanh nghiệp này dẫn đầu Bảng xếp hạng thương hiệu của năm 2020 ngành Bảo hiểm (theo YouNet Media Index). Bảng xếp hạng thương hiệu YouNet Media Index dựa trên các chỉ số Brand Mention Score (hệ số của lượng thảo luận có nhắc đến thương hiệu), Sentiment Score (hệ số giữa thảo luận tích cực và tiêu cực), Buzz Score (hệ số của tổng lượng thảo luận về thương hiệu) và Audience Scale Score (lượng audience thực tế tạo nên thảo luận). Các thương hiệu xuất hiện trong bảng xếp hạng đều phải thỏa tiêu chí đạt chỉ số Sentiment dương.

Năm 2020 được đánh giá là năm đầy thử thách nhưng với các thương hiệu năng động, đây cũng là thời điểm cho thấy khả năng ứng biến và sức sáng tạo của mình để biến nguy cơ thành cơ hội. Thực tế cho thấy những ngành hàng vốn truyền thống như bảo hiểm cũng đã bắt đầu nắm bắt thị trường, triển khai nhiều hoạt động truyền thông - marketing sôi nổi, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội. Với những chiến dịch tiêu biểu như của FWD, doanh nghiệp không chỉ nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu, mà còn tăng cường sự gắn kết với khách hàng thông qua các hoạt động ý nghĩa, đơn giản và nhiều cảm xúc.

Ngoài ngành bảo hiểm, YouNet Media cũng đã công bố Bảng xếp hạng thương hiệu của các ngành hàng lớn khác, thương hiệu của năm 2020 ngành Bia thuộc về Tiger, ngành Ngân hàng thuộc về ACB, ngành Sữa nước thuộc về Milo, ngành Sữa bột thuộc về NAN, ngành E-commerce thuộc về Shopee.