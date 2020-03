3 khách nước ngoài mang theo 29.200 khẩu trang lậu xuất cảnh

3 nữ hành khách này đã làm thủ tục check in đi chuyến bay số hiệu FD645 từ Hà Nội - Don Mueang (Thái Lan ), cất cánh lúc 20 giờ 50 ngày 10.3.

Lực lượng chức năng tại sân bay kiểm tra phát hiện trong 6 kiện hành lý của 3 hành khách này chứa tới 29.200 khẩu trang (chưa rõ chủng loại).

Tại thời điểm kiểm tra, các hành khách không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến 6 kiện khẩu trang. Hải quan sân bay Nội Bài đã tạm giữ 6 kiện khẩu trang trên và đang xác minh xử lý theo quy định.

Hôm nay, ngày 12.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Tây Ninh phối hợp lực lượng Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cũng điều tra vụ vận chuyển gần 200.000 khẩu trang qua Campuchia tiêu thụ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ngày 11.3, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu, Tây Ninh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài kiểm tra xe khách BS 3C - 6355 (biển số do Campuchia cấp) chở khẩu trang, do tài xế Nguyễn Võ Thanh Đức (46 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển.