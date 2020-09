3 xu hướng sống ‘được lòng’ giới trẻ thành đạt

YOLO - Vì ai cũng chỉ có một lần để sống

Cứ đam mê, sống vui hơn, cứ làm điều mình thấy vui, sống trọn vẹn cho hôm nay chứ không phải là “để dành” cho ngày mai. Có một thế hệ trẻ đang sống hết mình như thế: tận hiến và tận hưởng để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là những giây phút ý nghĩa. Dường như YOLO - You Only Live One hay Ai cũng chỉ sống một lần đang trở thành phương châm sống của rất nhiều bạn trẻ hiện nay.

Điểm chung của những người yêu thích phong cách sống này thường là dám nghĩ dám làm, không ngại dấn thân. Làn sóng YOLO bùng nổ từ những người trẻ có sức hảnh hưởng từ Hollywood, sau đó lan tỏa đến châu Á và tất nhiên cũng rất sôi nổi ở Việt Nam. Tuy không hoàn toàn mới mẻ nhưng đến nay xu hướng này vẫn hấp dẫn ngày càng đông người, đặc biệt là các bạn trẻ hoặc những người mang tư duy hiện đại.

Sống xanh

Sống xanh là một khái niệm rộng và thể hiện ở nhiều phương diện chứ không thu hẹp ở ngữ nghĩa “yêu cây cối”. Hơn bất cứ thế hệ nào khác, các bạn trẻ ngày nay là những người am hiểu rõ nhất những vấn đề về môi trường, sức khỏe, chất lượng cuộc sống. Xu hướng sống xanh được lan tỏa rộng rãi hướng đến thông điệp về lối sống thân thiện với môi trường để bảo vệ chính bản thân mình.

Bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, những người theo xu hướng sống xanh thường chú trọng vào cách bài trí không gian sống gần gũi với thiên nhiên, trồng nhiều cây xanh ở nhà và nơi làm việc, lựa chọn nội thất hoặc sử dụng các vật dụng không gây ô nhiễm môi trường.

Trước những vấn đề nghiêm trọng về môi trường, xu hướng sống xanh ngày càng lên ngôi

Sống xanh là xây dựng một lối sống tích cực từ việc ưu tiên lựa chọn thực phẩm healthy, có nguồn gốc hữu cơ, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh đến các hoạt động tăng cường thể chất như rèn luyện thể thao, du lịch sinh thái...

New lifestyle - Phong cách sống mới của giới trẻ thành đạt

Năng động, sang trọng và tinh tế - phong cách sống new lifestyle là xu hướng có sức hấp dẫn cực mạnh đến giới trẻ thành đạt. Hiện nay, xu hướng lựa chọn những không gian sống tiện nghi, sang trọng nhưng tinh tế nhằm đem lại niềm vui, sự thoải mái và giải tỏa được những căng thẳng áp lực sau một ngày làm việc căng thẳng.

Nhiều chuyên gia còn cho rằng phong cách sống new lifestyle không đơn giản là một xu hướng mà còn là một nghệ thuật. Việc định hình và khẳng định phong cách hiện nay được thể hiện bằng nhiều cách, từ tính cách, trang phục, cách ứng xử đến lựa chọn nhà ở. Nếu như trước đây, nhà đơn thuần chỉ là nơi để ở thì giờ đây với sự gia nhập của một thế hệ khách hàng mới, là những chuyên viên, nhà quản lý, kỹ sư, chuyên gia nước ngoài… với mức thu nhập cao, biết tận hưởng và yêu thích không gian sống mở, tôn trọng từng khoảnh khắc sống.

Căn hộ dành riêng cho những cư dân ưa chuộng phong cách new lifestyle tại Phúc Đạt Tower

Đáp ứng nhu cầu sống mới của những cư dân hiện đại, từ thiết kế căn hộ, không gian sống đến hệ thống các tiện ích tại Phuc Dat Tower đều khẳng định chất riêng của gia chủ với 3 dòng mang tên Dynamic House, Joy House, Happy House nhằm xác lập một phong cách sống mới New Lifestyle tại Bình Dương. Với các gam màu chủ đạo là trắng - xám - màu gỗ, các căn hộ của Phuc Dat Tower toát lên nét ấm áp và sang trọng, nới rộng không gian. Với mức giá tham chiếu chỉ từ 33 triệu đồng/m2, Phuc Dat Tower chính là dòng sản phẩm căn hộ tối ưu cả về tài chính và diện tích nhưng tối đa về công năng sử dụng dành cho các thế hệ trẻ 8X, 9X thành đạt.

"Bên cạnh diện tích, tài chính, cư dân còn rất chú trọng đến các yếu tố về không gian sống, các tiện ích. Chẳng hạn diện tích phải đa dạng để lựa chọn phù hợp với nhu cầu, mọi không gian đều tối ưu công năng, thiết kế chung của căn hộ phải tinh tế và sang trọng nhưng vẫn giúp cư dân được sáng tạo theo màu sắc và cá tính riêng của mình, nội thất đa năng. Đặc biệt, vị trí di chuyển phải thuận lợi và các tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống. Đó chính là new lifestyle, là phong cách sống mới đang thịnh hành hiện nay", đại diện chủ đầu tư Phát Đạt chia sẻ.

Bên cạnh sự tiện nghi, căn hộ theo phong cách new lifestyle còn là nơi để tự do sáng tạo, là không gian để khi trở về sẽ được tái tạo năng lượng và tiếp thêm cảm hứng để làm việc hiệu quả hơn, yêu thương nhiều hơn.