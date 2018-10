580 tỉ đồng tiền thuế “treo lơ lửng” từ 2 dự án chậm phê duyệt

Dự toán pháp lệnh thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn Q.5 dự kiến có nguồn thu từ đất khoản 580 tỉ đồng từ 2 dự án. Đó là dự án tại số 628 – 630 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5 do Công ty CP bất động sản Sài Gòn Vina làm chủ đầu tư đã được Sở Tài nguyên và môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố xem xét; và dự án số 153 Huỳnh Mẫn Đạt, P.8, Q.5 do Công ty đầu tư và dịch vụ An Hưng Thịnh làm chủ đầu tư đã được trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố xem xét. Đến nay, cả 2 dự án này chưa được UBND TP.HCM phê duyệt dẫn dến tác động đến việc hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2018 là khó khăn.