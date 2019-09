9 tháng nhập 2,4 tỉ USD ô tô nguyên chiếc, tăng 167,8%

Cụ thể, trong tháng 9 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 45,5 tỉ USD, giảm 5,9% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 23 tỉ USD, giảm 11% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,5 tỉ USD, tăng 0,2%.

Với kết quả ước tính trên, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam 9 tháng dự kiến đạt 382,72 tỉ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 194,3 tỉ USD, tăng 8,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 188,42 tỉ USD, tăng 8,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 9.2019 ước tính thặng dư 500 triệu USD. Như vậy, tính chung trong 9 tháng năm 2019, cả nước xuất siêu hơn 5,8 tỉ USD, giảm 9,6% so với con số của 9 tháng năm trước.

Về cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu, dầu thô trong tháng 9 ước tính đạt 260 nghìn tấn, giảm 30,8% so với tháng trước và trị giá là 120 triệu USD, giảm 28,9%. Sau 9 tháng, ước đạt 2,9 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,5 tỉ USD, tăng 2,6% về lượng và giảm 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may ước tính trong tháng 9, xuất khẩu đạt 3 tỉ USD, giảm 11% so với tháng trước. 9 tháng đạt 24,8 tỉ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Điện thoại các loại và linh kiện ước tính xuất khẩu tháng 9 là 5,2 tỉ USD, giảm 12% so với tháng trước, 9 tháng đạt 38,6 tỉ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hàng xuất khẩu, xăng dầu các loại trong 9 tháng ước tính đạt 7 triệu tấn, trị giá ước đạt 4,3 tỉ USD, giảm 24,5% về lượng và giảm 31,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đến hết tháng 9, nhập khẩu mặt hàng này đạt 38,6 tỉ USD, tăng 23% so với 9 tháng năm trước.