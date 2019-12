Á Hoàng Khả My đồng hành cùng sản phẩm nước ép Ever - Thiên Triều An

Với phương châm “Nước ép Ever - Uống vì sức khỏe”, Á Hoàng Doanh nhân tài sắc 2019 Khả My sẽ đồng hành cùng Thiên Triều An trong vai trò Đại sứ thương hiệu.

Hơn 10 năm có mặt trên thị trường trong ngành nước giải khát, Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thiên Triều An với thương hiệu “Nước ép Ever” đã khẳng định được uy tín và chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng, không ngừng phát triển trên quy mô toàn quốc và quốc tế.

Với 4 dòng sản phẩm chủ lực gồm: nước yến nha đam Ever, nước chanh muối Ever, nước suối Ever và nước tăng lực Red Bear trong những năm qua sản phẩm của Thiên Triều An được người tiêu dùng tin tưởng, bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” từ năm 2018; Top 10 thương hiệu Nhãn hiệu Danh Tiếng Việt Nam năm 2019; Top 30 thương hiệu mạnh Đất Việt từ năm 2017; Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2009-2019.

Năm 2019, với chiến lược mở rộng sản xuất, đa dạng sản phẩm, nâng cao chất lượng đáp ứng cho người tiêu dùng, Thiên Triều An tiếp tục cho ra sản phẩm “Nước yến nha đam Thanh Đảo“ và “Nước yến nha đam mật ong”.