ABBANK hỗ trợ giảm lãi vay khách hàng vay mua nhà dự án Nam An

Liên quan đến việc Công ty Siêu Thành bán nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Kingsway cho người dân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty này.

Theo ABBANK, chi nhánh TP.HCM của nhà băng này cho Công ty Siêu Thành vay để nhận chuyển nhượng, nộp thuế chuyển mục đích quyền sử dụng đất của dự án chung cư Nam An (Kingsway) và cấp hạn mức bảo lãnh bán nhà ở hình thành tương lai. ABBANK và Công ty Siêu Thành đã ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm. Công ty Siêu Thành đã cam kết tuân thủ, thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư trong dự án nhà ở, cũng như các nghĩa vụ của bên được cấp tín dụng tại ABBANK. ABBANK gửi cho Công ty Siêu Thành văn bản đồng ý về mặt chủ trương sẽ cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với nhà ở thuộc dự án chung cư Nam An nếu công ty đáp ứng các điều kiện về cấp bảo lãnh theo quy định của pháp luật và ABBANK. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hồ sơ, Công ty Siêu Thành chưa đáp ứng các điều kiện cũng như không thực hiện được cam kết với ABBANK, do đó, không đủ cơ sở để ABBANK phát hành bảo lãnh cho từng người mua nhà.

Dự án Chung cư Nam An đã được Sở Xây dựng TP.HCM chấp thuận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (theo Văn bản số 3553/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/3/2018). Hiện tại, chủ đầu tư chưa bàn giao nhà ở cho người mua nhà theo thỏa thuận thì bị tạm dừng thi công, những cá nhân có thẩm quyền của Công ty Siêu Thành có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm, ABBANK đã nhiều lần mời đại điện theo pháp luật và các đại diện khác của Công ty Siêu Thành để làm việc nhưng chưa liên lạc được. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án hình sự và đang tiến hành điều tra xử lý. ABBANK cũng đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và ABBANK.