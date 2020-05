ACB tri ân những 'chiến binh' blouse trắng thầm lặng

Đây là chương trình tri ân đầu tiên của ACB nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung dành cho các y, bác sĩ sau dịch Covid-19.

Miễn phí trải nghiệm dịch vụ ACB Privilege Banking trong 12 tháng

Khoảng thời gian cả xã hội giãn cách, đội ngũ y bác sĩ lúc này vẫn ngày đêm thức trắng tại các khu cách ly đầy nguy hiểm để sẵn sàng xuất hiện ở các điểm nóng, đối đầu trực diện với hiểm nguy dịch bệnh và giành giật sự sống cho từng bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đó là những chuỗi ngày thức trắng vì trách nhiệm cộng đồng, những hi sinh thầm lặng không cần lời phúc đáp từ đội ngũ y, bác sĩ cả nước để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sự sống bình yên cho mọi người dân.

Họ là những chiến binh dũng cảm trong thời bình, là niềm tự hào của người dân Việt Nam và là hình ảnh đại diện đầy thuyết phục trong mắt người dân và chuyên gia y khoa nước ngoài.

Bên cạnh hành động hỗ trợ thiết thực đóng góp 10 tỉ đồng vào quỹ hỗ trợ cho các bệnh nhân Covid-19, ACB tạo nên một chương trình phục vụ đặc biệt dành riêng cho những chiến binh blouse trắng. Khi tham gia chương trình, các y, bác sĩ (đang công tác tại bệnh viện công, bệnh viện tư hoặc đã nghỉ hưu) và người thân được mời trải nghiệm dịch vụ ngân hàng ưu tiên ACB Privilege Banking; ưu đãi cho vay tiêu dùng với lãi suất thấp hơn 2% so với lãi suất công bố; Miễn toàn bộ phí giao dịch tài khoản, phí thường niên thẻ và chuyển tiền trong và ngoài nước để thanh toán chi phí cho du học sinh

Với dịch vụ ngân hàng ưu tiên Privilege Banking, khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên nghiệp, kinh nghiệm của ngân hàng phục vụ đáp ứng những nhu cầu tài chính với gói tài khoản ưu tiên ưu việt và hoàn toàn miễn phí giao dịch online và các giao dịch rút tiền mặt tại ATM toàn quốc, thẻ ghi nợ quốc tế ACB Privilege Visa Platinum với tính năng hoàn tiền đến 1% mọi giao dịch chi tiêu. Bên cạnh đó, hội viên ACB Privilege Banking cũng luôn được ưu tiên khi giao dịch tại quầy, được trải nghiệm nhiều dịch vụ nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế sức khoẻ đẳng cấp từ các đơn vị liên kết chuẩn “5 sao” khắp toàn cầu.

Chuyên biệt và độc quyền, ACB Privilege Banking cũng có một số điều kiện cho khách hàng để được sử dụng dịch vụ, như việc duy trì số dư tối thiểu hay phải đóng phí thường niên hàng năm. Đây là cũng là lần đầu tiên, ACB dành tặng mọi ưu đãi miễn phí dành cho các chiến sĩ blouse trắng.

Miễn phí thẻ tín dụng năm đầu tiên, tặng tài khoản EcoPlus, Ebiz

Song song với việc được miễn phí trải nghiệm Privilege Banking, các y bác sĩ cũng đồng thời được miễn phí mở thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng phát hành trong thời gian triển khai chương trình. Đối với thẻ tín dụng, bạn sẽ được miễn phí thường niên năm đầu tiên, tha hồ trải nghiệm shopping, mua sắm trực tuyến với chip bảo mật an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ blouse trắng và người thân còn được ACB tặng miễn phí các loại tài khoản thanh toán đa năng như ECO Plus, Ebiz…Tài khoản Ebiz nổi bật với chức năng chuyển tiền online miễn phí không giới hạn mỗi ngày, còn tài khoản ECO Plus sẽ là trợ thủ tài chính cá nhân giúp các y, bác sĩ có thể tranh thủ những giờ nghỉ giải lao hiếm hoi tại bệnh viện để thanh toán các hóa đơn điện, nước, điện thoại hoặc internet… vô cùng dễ dàng và tiện lợi. Với các tài khoản ECO Plus và Ebiz, các ưu đãi miễn phí quản lý tài khoản, miễn số dư ban đầu và không cần phải duy trì số dư tối thiểu sẽ diễn ra trong cả năm 2020.

Ưu đãi vay mua nhà đất xây dựng - sữa chữa nhà hoặc vay tiêu dùng

Đây là những ưu đãi ACB hướng đến đội ngũ y, bác sĩ nhằm giúp họ cải thiện cuộc sống tốt hơn khi quyết định an cư lạc nghiệp, tận hưởng cuộc sống.

Với những khoản vay mua nhà để ở, xây dựng - sửa chữa nhà hoặc tiêu dùng bạn sẽ được ưu đãi đến 2% lãi suất so với những khách hàng thông thường, lãi suất thực áp dụng chỉ từ 0,7% hàng tháng và cố định trong vòng 12 tháng đầu tiên. Những năm tiếp theo, khách hàng blouse trắng vẫn được ưu đãi lãi suất từ 0,5-1% so với khách hàng thông thường. Ngoài ra khi có sẵn nguồn tiền, bạn cũng có thể đẩy nhanh tiến độ trả nợ bằng phương thức trả thêm vốn gốc lên đến 100 triệu mỗi tháng.

Hơn cả những lời tri ân là những món quà cụ thể để một lần nữa, toàn thể Ngân hàng Á Châu - ACB xin được gởi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất đến “những chiến binh áo trắng” đầy quả cảm đã chiến đấu hết mình trong công cuộc chiến Covid-19 đầy gian nan, thách thức.