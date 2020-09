ACERA và chất thanh tao mang hơi thở đương đại của nghệ thuật tạo hình gốm sứ

Được thành lập vào năm 1986 tại Đài Loan, Công ty gốm sứ cao cấp ACERA mang trong mình triết lý “Tôn trọng thiên nhiên, nuôi dưỡng vạn vật”. Từ đó, mọi sản phẩm dù là đồ lưu niệm hay trang trí nhà cửa đều được ACERA chăm chút tỉ mỉ cả về diện mạo lẫn “tinh thần” - ấy là sự tổng hòa giữa kỹ thuật phù điêu tinh tế và sự đổi mới khi sử dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, có lợi cho sức khỏe người dùng.

Năm 1998, với công nghệ "lớp nền phủ tạo hiệu ứng bức xạ hồng ngoại xa" được cấp bằng sáng chế, ACERA đã phát triển dòng sản phẩm tôn vinh lối sống lành mạnh mang nhãn hiệu LIVEN, mong muốn mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm khác biệt và cuộc sống chất lượng.

Từng sản phẩm gốm của LIVEN đều trải qua công đoạn chế tác thủ công để đảm bảo chất lượng thượng hạng

LIVEN sở hữu nhiều giá trị riêng biệt, vận dụng quy trình làm gốm truyền thống, LIVEN mượn tới đôi tay của những nghệ nhân tài hoa để nhào nặn và trau chuốt cho từng sản phẩm từ những vật liệu đặc tuyển. Hơn thế nữa, toàn bộ bộ sưu tập của LIVEN được làm bằng loại gốm giàu tourmaline trắng được chiết xuất từ đá quý chất lượng cao. Chất liệu này khi gặp nhiệt sẽ giải phóng các ion âm giúp thanh lọc và cải thiện hương vị của nước, tốt cho sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường.

Được chế tác dưới tiêu chuẩn khắt khe, các sản phẩm thân thiện với môi trường của LIVEN thu hút đông đảo người dùng tại Đài Loan, Trung Quốc, Ý và Hoa Kỳ. Hai trong số những dòng sản phẩm bình uống nước nổi bật của thương hiệu, có thể kể đến One-O-One Travel Mug và Bee Travel Mug.

One-O-One Travel Mug Series

Được đặt theo tên của một trong những tòa nhà cao nhất thế giới tại Đài Bắc, Đài Loan, bình nước cầm tay One-O-One mô phỏng mặt tiền của công trình kiến trúc này với họa tiết ca rô đều tăm tắp được chạm nổi trên thân chai, không chỉ gây ấn tượng với diện mạo phá cách mà còn giúp hạn chế trơn trượt khi sử dụng.

Bộ sưu tập One-O-One Travel Mug Series là tổng hòa thẩm mỹ của những thành tố tưởng chừng đối lập

Đây là sản phẩm kết hợp một cách hài hòa kỹ nghệ điêu khắc của nghề thủ công gốm sứ truyền thống xứ Đài với sự táo bạo năng động của thời trang châu Âu.

Chất lượng của One-O-One đã được công nhận bởi nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó tiêu biểu phải kể đến Taiwan Excellence Award (Giải Sản phẩm Đài Loan cao cấp), Giải Compasso d'Oro Quốc tế do ADI, Ý tổ chức, Giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất (Best of the Best) của Red Dot Design Award, hay Giải thưởng European Product Design Award, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Bee Travel Mug Series

Bộ sản phẩm The Bee Mug được truyền cảm hứng từ con ong vàng - biểu tượng gia đình quen thuộc của giới quý tộc châu Âu, trong đó kỹ thuật khắc và mạ vàng được áp dụng để tạo ra họa tiết con ong và tổ ong ba chiều sống động ngoài vỏ chai.

Họa tiết tổ ong 3D lạ mắt giúp The Bee Mug chinh phục những người tiêu dùng duy mỹ

Không chỉ mang vẻ đẹp sang trọng và độc đáo, với lớp men gốm được nung bằng bí quyết đặc biệt, The Bee Mug còn có thể tối ưu hóa chất lượng nước bằng việc khử mùi clo trong nước cũng như cải thiện mức độ kiềm và quá trình ion hóa, mang đến cho người dùng trải nghiệm nước uống hoàn toàn mới.

The Bee Mug cũng là sản phẩm được vinh danh bởi nhiều giải thưởng uy tín như Giải thiết kế Chicago Good Design Award và Taiwan Excellence Award.

Năm nay, hai sản phẩm này cùng nhiều sản phẩm khác của thương hiệu sẽ góp mặt tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Đài Loan - Taiwan Expo 2020 trong tháng 10 tới đây trên nền tảng online.