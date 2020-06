Agribank ủng hộ kinh phí xây dựng nhà cho gần 1.400 hộ nghèo tại Sơn La

Huyện Vân Hồ và huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là những huyện biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn; là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Nhằm phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại nhiều địa bàn. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và đặc biệt là đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La tiến hành rà soát, khảo sát thực trạng nhà ở của các hộ nghèo trên địa bàn huyện Vân Hồ. Qua đó, Công an tỉnh Sơn La đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La kế hoạch xây dựng nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Vân Hồ. Với mục tiêu đặt ra trong thời gian tới là xây dựng, sửa chữa 1.383 căn nhà cho các hộ nghèo tại huyện Vân Hồ nhằm giúp cho các hộ nghèo tại huyện Vân Hồ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện và xây dựng khu nhà ở bán trú, nhà ăn cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Kết quả bước đầu đến nay, chương trình đã hoàn thành việc xây dựng thí điểm một số căn nhà mẫu theo tiêu chuẩn 3 cứng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng, tập quán của đồng bào các dân tộc tại huyện Vân Hồ để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, từ đó rút kinh nghiệm và tiếp tục nhanh chóng triển khai trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng các hộ gia đình được xây dựng nhà; hy vọng với căn nhà mới, các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống,đóng góp công sức vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương; Đồng chí đã cảm ơn Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La và các nhà hảo tâm trong đó có Agribank đã đồng lòng, chia sẻ trong triển khai thực hiện chương trình xã hội, từ thiện đầy ý nghĩa. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con, đồng bào các dân tộc huyện Vân Hồ, huyện Mai Sơn tiếp tục ủng hộ, đồng lòng và chung tay, chung sức cùng lực lượng Công an trong việc sửa chữa, xây dựng nhà ở để bà con sớm ổn định chỗ ở, có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn, các cháu học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Ngay sau buổi Lễ, các đại biểu đã trao tặng quà các em học sinh vùng dân tộc; đến trao tặng, bàn giao nhà mẫu cho 02 hộ nghèo tại bản Pa Cốp, huyện Vân Hồ. Đón nhận niềm vui khi được bàn giao căn nhà mới, đại diện 02 hộ gia đình cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm, giúp đỡ họ có căn nhà mới rất khang trang, sạch đẹp; căn nhà mà họ đã mơ ước có được từ rất lâu.