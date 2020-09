Al-Futtaim công bố hợp tác nhượng quyền với A.S. Watson Group

Al-Futtaim, một trong những doanh nghiệp tư nhân đa ngành và phát triển nhanh của khu vực Trung Đông và tập Đoàn A.S Watson, nhà bán lẻ chuyên về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe lớn bậc nhất thế giới, hôm nay đã cùng công bố về việc hai bên đã đạt thỏa thuận nhượng quyền độc quyền để ra mắt thương hiệu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe hàng đầu Watsons trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Đây là hợp đồng nhượng quyền thương mại đầu tiên của tập đoàn A.S. Watson trong gần 180 năm hoạt động, và là công ty kinh doanh đầu tiên ở Trung Đông, bổ sung thêm vị thế hàng đầu của tập đoàn ở châu Á và châu Âu.

Với kế hoạch mở 100 cửa hàng trong khu vực vào cuối năm 2025, cửa hàng flagship đầu tiên của Watsons sẽ chính thức khai trương tại Dubai Mall, vào ngày 1 tháng 10; cùng với cổng Thương mại điện tử (Watsons.ae), một ứng dụng di động có tên Watsons UAE và chương trình Khách hàng Thân thiết của Watsons.

Omar Al Futtaim, Phó Chủ tịch tập đoàn Al-Futtaim cho biết: “Là một doanh nghiệp địa phương hoạt động trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi có nhiệm vụ hỗ trợ và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của khu vực mà chúng tôi trực thuộc, đồng thời mang đến những thương hiệu chất lượng và đáp ứng nhu cầu khách hàng vào mạng lưới bán lẻ của chúng tôi. Quan hệ đối tác của chúng tôi với tập đoàn A.S. Watson là một cột mốc quan trọng trong hành trình nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của cả UAE và Trung Đông trên bản đồ các điểm đến bán lẻ hàng đầu thế giới, và chúng tôi mong muốn đưa thương hiệu này có mặt ở nhiều địa điểm khác nữa trong khu vực Trung Đông”.

Kế hoạch mở rộng của Watsons tại Trung Đông là khai trương 2 cửa hàng tại Dubai Festival City Center và The Mall of the Emirates vào quý 4 năm 2020, tiếp theo là mở rộng tại Vương quốc Ả Rập Saudi vào năm 2021.

Dominic Lai, Giám đốc Điều hành tập đoàn A.S. Watson, rất hân hoan với dự án kinh doanh mới, “Chúng tôi rất vui mừng đưa Watsons đến với những khách hàng am hiểu về làm đẹp ở Trung Đông, một trong những thị trường phát triển nhanh bậc nhất thế giới về các sản phẩm làm đẹp. Al-Futtaim đã gây ấn tượng với chúng tôi bằng kinh nghiệm và thành tích đã được chứng minh của họ trong việc quản lý chất lượng các thương hiệu bán lẻ. Chúng tôi rất mong đợi được hợp tác với họ để mang đến trải nghiệm mới về làm đẹp tại cửa hàng và trực tuyến cũng như nhiều thương hiệu thời thượng cho khách hàng trong khu vực”.

Được mệnh danh là Thương hiệu số một châu Á (*) trong 12 năm liên tiếp, Watsons nổi tiếng về sự gắn bó với khách hàng thông qua Chương trình khách hàng thân thiết với 100 triệu thành viên và cộng đồng mạng xã hội 30 triệu người; chuyên về làm đẹp, cũng như trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng và trực tuyến được tích hợp đầy đủ. Cam kết của Watsons là giúp cho khách hàng LOOK GOOD, FEEL GREAT mỗi ngày.

Omar Al Futtaim (bên phải), Phó Chủ tịch tập đoàn Al-Futtaim và Dominic Lai (bên trái), Giám đốc Điều hành tập đoàn A.S. Watson ký thỏa thuận ra mắt thương hiệu Watsons ở GCC, với cửa hàng đầu tiên được mở vào tháng 10

(*) Nghiên cứu trực tuyến “1.000 thương hiệu hàng đầu châu Á” 2020 của Campaign Asia-Pacific / Nielsen dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 8.000 người trên 14 thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.