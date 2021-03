Amway tiếp tục thực hiện dự án cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em

Năm nay, chương trình sẽ được triển khai tại tỉnh Sóc Trăng với 2 mục tiêu quan trọng là truyền thông về chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ có con dưới 5 tuổi và nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng tư vấn và chăm sóc dinh dưỡng cho cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh.

Dự án này đã được thực hiện từ năm 2019 đến nay và trong hai năm 2019 - 2020, Amway đã cung cấp miễn phí 657.280 hộp bổ sung đa vi chất Nutrilite Little Bits, tương đương trị giá hơn 48 tỉ đồng cho các em nhỏ tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Giang . Còn trước đó từ năm 2015 - 2018, Amway Việt Nam đã cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) thực hiện dự án mang tên "Nutrilite Power of 5" cung cấp miễn phí 26.497 hộp vi chất dinh dưỡng Nutrilite Little Nits cho gần 6.773 trẻ em tại các tỉnh gồm Bắc Giang, Lào Cai và Thanh Hóa.