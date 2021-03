An Gia (AGG) định vị lối sống nghỉ dưỡng tại khu biệt lập The Standard

Gác lại ồn ào phố thị

Một doanh nhân từ nhà máy trở về, qua cánh cổng, một khung cảnh hoàn toàn khác biệt mở ra trước mắt: con đường sạch tinh khẽ uốn lượn qua các dãy nhà thấp tầng kiểu dáng tối giản, nhà nào cũng có giàn hoa rung rinh rủ xuống trước nhà, dẫn lối vào trung tâm giải trí của toàn khu với hồ bơi rộng lớn ẩn mình dưới hàng cọ cao vút và những rặng cây tầm thấp đang xoè tán, tiệm cà phê ngoài trời với ghế mây cùng xích đu thư giãn…

Chốn về bình yên tại khu biệt lập The Standard (Ảnh thực tế)

Toàn bộ nội khu dự án được thiết kế theo phong cách resort như: công viên trung tâm, hồ cảnh quan, vườn nghệ thuật, cầu vọng cảnh. Khu vực BBQ ngoài trời, liền kề lối đi dạo sân vườn và bậc thềm ngắm cảnh là điểm đến dã ngoại lý tưởng cho cư dân, bạn bè tụ họp. Thay vì cuối tuần phải lặn lội xa xôi để vui chơi giải trí, cư dân được tận hưởng một không gian dã ngoại chỉ cách nhà vài bước chân.

Những căn nhà hiện đại có bề ngang 5m, nhà nào cũng có hồ và sân vườn trước mặt. Mỗi tầng chỉ cách nhau 9 bước cầu thang, mở ra không gian hành lang rộng rãi. Kiến trúc sư chọn giải pháp lệch tầng nhằm đảm bảo không gian riêng tư cho mọi thành viên. Một lối kiến trúc mang phong cách nhiệt đới tối giản (tropical style) kết hợp với công năng linh hoạt, đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu của cả 3 thế hệ trong gia đình. Toàn khu được thiết kế theo ý tưởng chú cá vàng đang bơi - điều này, theo đại diện An Gia (AGG) là yếu tố phong thủy đem đến sự thịnh vượng cho gia chủ.

Không gian cho ý niệm sống tận hưởng

Một không gian sống lý tưởng hoàn toàn khác biệt với môi trường náo nhiệt bên ngoài: căn nhà phố có tiện ích của biệt thự, nằm trong khu resort biệt lập với hồ bơi đạt chuẩn, thảm thực vật xanh mát cùng hàng loạt tiện ích hiện đại như: khu cà phê, bar-lounge sang trọng, phòng gym, yoga, khu vui chơi trẻ em, phòng xông hơi,...

Không gian hưởng thụ tối đa dành riêng cho cư dân The Standard (Ảnh thực tế)

Người già, trẻ em an toàn khi ở nhà một mình, bởi đây không chỉ là khu biệt lập được giám sát chặt chẽ thông qua hệ thống camera an ninh chuẩn quốc tế mà còn có dịch vụ quản gia “All in One” chuẩn resort 5 sao.

Khu biệt lập The Standard là một trong số rất ít những dự án ở Việt Nam có dịch vụ quản gia. Đội ngũ quản gia ở đây được đào tạo bài bài, chuyên nghiệp, phục vụ 24/7, có thể đảm nhiệm từ A-Z: việc chăm sóc em bé, người già, dọn nhà, nấu ăn, sửa chữa điện nước, chăm sóc thú cưng, sân vườn, giặt ủi, quản lý tài sản và cho thuê hay tổ chức tiệc khi gia chủ có nhu cầu.

Sống, tận hưởng trong cộng đồng cư dân tương xứng

Tại The Standard, cư dân không hoàn toàn tách mình khỏi guồng quay năng động của cuộc sống mà là lựa chọn tận hưởng những khoảng lặng lý tưởng, giao lưu, chia sẻ cùng cộng đồng cư dân với sự tương xứng về lối sống, vị thế.

Cư dân trải nghiệm rạp chiếu phim ngoài trời độc đáo mỗi cuối tuần

Đây cũng là dự án hiếm hoi có rạp chiếu phim ngoài trời và phòng đọc sách. Màn hình chiếu phim ngoài trời nằm ngay công viên trung tâm 4.000 m² - nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, giải trí độc đáo. Khu vực kết nối cộng đồng được thiết kế với nhiều không gian mở và hướng tầm mắt ra không gian thư giãn với nhiều mảng xanh, tạo cơ hội cho các doanh nhân chuyện trò, trao đổi, gia tăng kết nối từ sở thích tới công việc.

Thư viện cộng đồng tràn ngập ánh sáng trên tầng 2, là nơi các ông bố có thể ghé đọc sách báo. Trong khi các cư dân nhí mải mê nặn tượng, tô màu, các bà mẹ trẻ có thể xông hơi, tập gym, yoga, tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu chia sẻ tri thức, kinh nghiệm mà không e sợ bất kỳ điều gì xảy ra với con mình.

Tận hưởng tiệc tối bên hồ theo phong cách nghỉ dưỡng tại khu biệt lập (Ảnh thực tế)

Bình Dương được xem là thủ phủ của các khu công nghiệp phía Nam với sự hội tụ của 48 khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, cùng với đó là sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp thu nhập cao tại địa phương. The Standard ra đời, giải “cơn khát” về một không gian sống thư giãn kiểu resort giữa thủ phủ công nghiệp.

Dự án sở hữu lợi thế lớn về vị trí khi tọa lạc tại Tân Phước Khánh 10 - tâm điểm các thành phố gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu gồm trường học, bệnh viện, TTTM, sân golf hay thành phố mới Bình Dương.

Với phương thức thanh toán thảnh thơi chỉ 15% đến khi nhận nhà, The Standard không chỉ giải pháp an cư, đầu tư vượt trội mà còn là di sản để đời, định danh vị thế chủ nhân.