An Giang bắt một phụ nữ chuyển 5 kg kim loại nghi là vàng

Ngày 8.5, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang) thông tin, chiều 7.5, tại khu vực Barie 2 thuộc trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tổ công tác thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) và Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang) phối hợp kiểm tra, bắt giữ bà Huỳnh Thị Nguyên (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) đang điều khiển mô tô 2 bánh màu xanh, hiệu Wave, BKS 67F1-189.18 đi hướng từ cột mốc 275 (khóm Xuân Hòa, Tịnh Biên) về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi da màu đen bà Nguyên mang có 5 miếng kim loại vàng (nghi là vàng) và 1,04 triệu Riel. Bà Huỳnh Thị Nguyên khai nhận 5 miếng kim loại này là vàng (1 miếng/kg), bà được một phụ nữ Campuchia tên Huôn giao tại cột mốc 275 mang về giao cho tiệm vàng Sáu Hưởng (khóm Xuân Hòa, Tịnh Biên).

Trước đó, qua theo dõi, tổ công tác phát hiện bà Huỳnh Thị Nguyên đi từ khu vực cách ly, trao đổi hàng hóa tại cửa khẩu Tịnh Biên có dấu hiệu nghi vấn, nên khi di chuyển đến đến Barie số 2 (cổng nhập), lực lượng biên phòng và hải quan phối hợp kiểm tra và phát hiện hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa bà Nguyên về Trạm Biên phòng làm các thủ tục ban đầu, rồi đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên để kiểm tra trọng điểm.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, đối tượng đã lợi dụng là cư dân biên giới, chạy xe gắn máy từ Việt Nam lên khu vực cột mốc cửa khẩu nhận túi hàng chứa kim loại (nghi là vàng) nói trên từ một người Campuchia để vận chuyển vào nội địa thì bị bắt giữ.

Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong tang vật và tạm giữ người để tiếp tục xác minh, điều tra, giám định số hàng hóa nói trên.