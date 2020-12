An Giang: ‘Bến đỗ’ của nhiều doanh nghiệp lớn

Lĩnh vực du lịch được tỉnh An Giang kêu gọi DN đầu tư phát triển trong giai đoạn 2021-2025 Ảnh: Trần Ngọc

Tính đến nay, An Giang có gần 11.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động với tổng số vốn gần 67.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp đăng ký tăng trong năm Covid-19

Theo thống kê của tỉnh An Giang, ngoài 47 dự án (DA) nêu trên, trong 11 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có gần 800 DN thành lập mới và 496 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động với tổng số vốn hơn 6.000 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, tăng hơn 100 DN đăng ký và vốn đăng ký tăng hơn 1.500 tỉ đồng.

Điều đáng phấn khởi là trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh An Giang đã có nhiều tập đoàn lớn và DN lớn về tỉnh để triển khai các dự án, như: Tập đoàn FLC, Sunrise, TH, T&T... Đối với các ngành, lĩnh vực của An Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế được địa phương khuyến khích đầu tư ở lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, bất động sản được các nhà đầu tư và DN quan tâm triển khai DA. Nhiều DA sau thời gian triển khai hiệu quả đã được DN đầu tư thêm vốn để triển khai mở rộng DA.

Cụ thể, Công ty CP Tập đoàn Sao Mai đã triển khai thi công Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 2 sau khi triển khai Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 1, tổng nguồn vốn đầu tư các dự án này của Công ty Sao Mai lên đến 2.276 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhiều DA lớn khác cũng được triển khai hoặc hoàn thành thủ tục về đất đai để triển khai như: Khu sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao Nam Việt Bình Phú của Công ty TNHH MTV nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú với vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng; Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu của Công ty CP Gạo Hạnh Phúc với vốn đầu tư hơn 1.100 tỉ đồng…Ngoài ra, trong thời gian qua, tỉnh An Giang cũng đã tiếp đón và cung cấp thông tin cho nhiều tập đoàn, DN lớn trong và ngoài nước tìm cơ hội đầu tư như: Công ty Narai (Hàn Quốc), Tập đoàn TATA (Ấn Độ), Tập đoàn THACO, Công ty CP Đại Thành...

Lễ khởi công khu nuôi cá tra công nghệ cao của Công ty Nam Việt Bình Phú tại tỉnh An Giang Ảnh: Trần Ngọc

Nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp

Những tín hiệu khởi sắc nêu trên là kết quả của công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư của tỉnh An Giang và các hoạt động cải cách hành chính, đồng hành cùng DN của lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành có liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết thời gian qua tỉnh An Giang đã chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, chi phí cho DN. Vào ngày 16.3.2020, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định thành lập tổ công tác theo dõi việc triển khai các DA đầu tư vào tỉnh An Giang, do Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng và lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo UBND các huyện có liên quan làm thành viên để kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai các dự án đầu tư. Kết quả, tổ đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện DA.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, năm 2021 và những năm tiếp theo, tỉnh sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến theo công nghệ cao, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.