An Phát Holdings ủng hộ Bộ Y tế 20 tỉ đồng mua vaccine ngừa Covid-19

Tại trụ sở Bộ Y tế Việt Nam, đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn An Phát Holdings đã trực tiếp gửi tới đại diện lãnh đạo Bộ Y tế 20 tỉ đồng nhằm hỗ trợ hoạt động mua vaccine phòng chống Covid-19 cho người dân Việt Nam.

Đại diện Ban lãnh đạo An Phát Holdings, ông Phạm Đỗ Huy Cường - Phó TGĐ thường trực, Giám đốc Tài chính Tập đoàn (ở giữa) tại buổi Tiếp nhận hỗ trợ mua vaccine phòng Covid-19 của Bộ Y tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong việc huy động các nguồn xã hội hóa cho chiến lược vaccine, đồng thời nhận thấy rõ nét trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh và mong muốn đóng góp thiết thực cho quỹ mua vaccine ngừa Covid-19, đại diện Tập đoàn An Phát Holdings, ông Phạm Đỗ Huy Cường - Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Giám đốc Tài chính Tập đoàn đã trực tiếp trao 20 tỉ đồng cho đại diện lãnh đạo Bộ Y tế nhằm hỗ trợ công tác triển khai mua vaccine ngừa Covid-19 cho người dân.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường - Phó tổng giám đốc Thường trực, Giám đốc Tài chính Tập đoàn An Phát Holdings chia sẻ “Chúng tôi luôn theo dõi và cập nhật thường xuyên diễn biến phòng chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng tại Việt Nam và luôn đồng lòng, hưởng ứng những chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Chính phủ. Trước tình hình cần có vaccine hỗ trợ người dân được tiêm chủng, là một doanh nghiệp, chúng tôi sẵn sàng tiên phong đóng góp, chung tay ủng hộ quỹ mua vaccine ngừa Covid-19. Hy vọng rằng, An Phát Holdings sẽ góp thêm động lực chung tay cùng người dân vượt qua đại dịch”.

Dự kiến triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho CBCNV

Tập đoàn An Phát Holdings lên kế hoạch phối hợp cùng Bộ Y tế dự kiến triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho CBCNV. Song song với trách nhiệm đối với cộng đồng, An Phát Holdings cũng luôn thể hiện sự quyết liệt và quan tâm tới mỗi CBCNV - những nhân tố chính đóng góp vào sự phát triển của tập đoàn.

Về hoạt động phòng chống Covid-19 trong nội bộ doanh nghiệp, An Phát Holdings luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt tại toàn bộ các nhà máy, cơ sở sản xuất và văn phòng, đảm bảo “An toàn cho sản xuất, an toàn cho người lao động”. Tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn vẫn an toàn tuyệt đối và chưa từng ghi nhận ca mắc Covid-19.

Trước đó, vào các đợt bùng phát dịch tại Hà Nội, Hải Dương… An Phát Holdings cũng đã trao tặng các sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn cho 300 cư dân và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ cách ly tại khu Trúc Bạch (Hà Nội); trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ; ủng hộ tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ Hải Dương chống dịch…